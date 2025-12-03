https://ria.ru/20251203/kurgan-2059502594.html
В Курганской области задержали подростка по подозрению в госизмене
В Курганской области задержали подростка по подозрению в госизмене
УФСБ России по Курганской области задержало 17-летнего местного жителя, который подозревается в госизмене, он арестован, сообщила пресс-служба УФСБ России по... РИА Новости, 03.12.2025
В Курганской области задержали подростка по подозрению в госизмене
ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. УФСБ России по Курганской области задержало 17-летнего местного жителя, который подозревается в госизмене, он арестован, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным пресс-службы, фигурант в Telegram
инициативно установил контакт с представителем подконтрольного СБУ
украинского террористического движения, выразив намерение содействовать в деятельности против безопасности РФ
. Он размещал в публичных местах Кургана
надписи с призывами к вступлению в террористическую организацию Украины
, отправлял фото автомобилей с символикой СВО, осознавая, что целью украинского террористического движения является сбор сведений о жителях Курганской области
, поддерживающих проведение СВО, и поджоги их транспортных средств. В качестве вознаграждения за выполненные задания подозреваемый получил 30 долларов США
.
"УФСБ России по Курганской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), задержан 17-летний местный житель… Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело, задержанный находится под стражей", - говорится в сообщении.
Государственная измена является особо тяжким преступлением и наказывается лишением свободы на срок до 20 лет, отмечается в сообщении.