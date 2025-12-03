В Курганской области задержали подростка по подозрению в госизмене

ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. УФСБ России по Курганской области задержало 17-летнего местного жителя, который подозревается в госизмене, он арестован, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным пресс-службы, фигурант в Telegram инициативно установил контакт с представителем подконтрольного СБУ украинского террористического движения, выразив намерение содействовать в деятельности против безопасности РФ . Он размещал в публичных местах Кургана надписи с призывами к вступлению в террористическую организацию Украины , отправлял фото автомобилей с символикой СВО, осознавая, что целью украинского террористического движения является сбор сведений о жителях Курганской области , поддерживающих проведение СВО, и поджоги их транспортных средств. В качестве вознаграждения за выполненные задания подозреваемый получил 30 долларов США

"УФСБ России по Курганской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), задержан 17-летний местный житель… Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело, задержанный находится под стражей", - говорится в сообщении.