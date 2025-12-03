https://ria.ru/20251203/kuper-2059419767.html
Курьера, подозреваемого в избиении женщины в Новосибирске, уволили
Курьера, подозреваемого в избиении женщины в Новосибирске, уволили
Курьера, подозреваемого в избиении женщины в Новосибирске, уволили
Сервис доставки товаров и еды "Купер" уволил курьера, ударившего ногой женщину в Новосибирске, все материалы переданы в МВД, сообщили РИА Новости в пресс-службе
НОВОСИБИРСК, 3 дек - РИА Новости. Сервис доставки товаров и еды "Купер" уволил курьера, ударившего ногой женщину в Новосибирске, все материалы переданы в МВД, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором молодой человек с курьерским квадратным рюкзаком за плечами внезапно, без видимых причин бьет пожилую женщину и уходит. Пенсионерка 1954 года рождения ударилась о стену и пол. Женщине оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает. В главке МВД сообщили, что полицейские устанавливают личность курьера. Проверку начал СК
.
"Купер решительно осуждает действия курьера, фигурирующего в инциденте. Его личность установлена, сотрудничество с ним немедленно и окончательно прекращено. Все материалы и данные, которыми располагает Купер, незамедлительно переданы в МВД", - говорится в сообщении сервиса.
В комментарии отмечается, что сервис оказывает полное содействие в расследовании произошедшего и настаивает на оперативной и максимально строгой правовой оценке действий курьера в рамках закона. Пострадавшей женщине обещают предоставить всю необходимую помощь.
"По нашим данным, в момент происшествия этот человек не выполнял доставку через Купер и не представлял сервис. Безопасность горожан - наш абсолютный приоритет: подобному поведению нет и не будет места на нашей платформе. Также Купер проводит дополнительную проверку процессов работы с курьерами", - добавили в пресс-службе сервиса.