Курьера, подозреваемого в избиении женщины в Новосибирске, уволили

НОВОСИБИРСК, 3 дек - РИА Новости. Сервис доставки товаров и еды "Купер" уволил курьера, ударившего ногой женщину в Новосибирске, все материалы переданы в МВД, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором молодой человек с курьерским квадратным рюкзаком за плечами внезапно, без видимых причин бьет пожилую женщину и уходит. Пенсионерка 1954 года рождения ударилась о стену и пол. Женщине оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает. В главке МВД сообщили, что полицейские устанавливают личность курьера. Проверку начал СК

"Купер решительно осуждает действия курьера, фигурирующего в инциденте. Его личность установлена, сотрудничество с ним немедленно и окончательно прекращено. Все материалы и данные, которыми располагает Купер, незамедлительно переданы в МВД", - говорится в сообщении сервиса.

В комментарии отмечается, что сервис оказывает полное содействие в расследовании произошедшего и настаивает на оперативной и максимально строгой правовой оценке действий курьера в рамках закона. Пострадавшей женщине обещают предоставить всю необходимую помощь.