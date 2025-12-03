https://ria.ru/20251203/krym-2059426852.html
Константинов назвал слова президента Польши о россиянах примитивными
Константинов назвал слова президента Польши о россиянах примитивными - РИА Новости, 03.12.2025
Константинов назвал слова президента Польши о россиянах примитивными
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал примитивным и ложным пренебрежительное заявление президента Польши Кароля... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T09:55:00+03:00
2025-12-03T09:55:00+03:00
2025-12-03T09:55:00+03:00
в мире
польша
москва
россия
владимир константинов
кароль навроцкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951862643_0:257:3071:1984_1920x0_80_0_0_fa93caf0278f5d1f5df9ec1b2f5ab3e7.jpg
https://ria.ru/20251202/gosduma-2059239583.html
польша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951862643_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_b03a9daf6c5a741f3fe1f83cf0e18cc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, москва, россия, владимир константинов, кароль навроцкий
В мире, Польша, Москва, Россия, Владимир Константинов, Кароль Навроцкий
Константинов назвал слова президента Польши о россиянах примитивными
Константинов назвал заявления Навроцкого о россиянах примитивными и ложными
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал примитивным и ложным пренебрежительное заявление президента Польши Кароля Навроцкого о россиянах.
Навроцкий
ранее заявил, что с Москвой
не может быть никаких договоренностей, допустив пренебрежительное высказывание о россиянах.
"Это очень примитивное и ложное трактование истории. В нем сквозит историческая обида за то, что Польша
была частью России
, а не наоборот. За то, что великой державой Восточной Европы
стала не Польша, а Россия", - сказал Константинов
.
По его словам, президент Польши оскорбительными высказываниями в адрес россиян демонстрирует свои комплексы, необразованность и невоспитанность.
"Это случайные люди в политике с плохим знанием истории, зараженные русофобией. Не думаю, что нам стоит серьезно относиться к такого рода глупым заявлениям. Это выглядит смешно. Вот и давайте посмеемся над этими политическими клоунами", - сказал Константинов.