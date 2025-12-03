Рейтинг@Mail.ru
Константинов назвал слова президента Польши о россиянах примитивными - РИА Новости, 03.12.2025
09:55 03.12.2025
Константинов назвал слова президента Польши о россиянах примитивными
Константинов назвал слова президента Польши о россиянах примитивными - РИА Новости, 03.12.2025
Константинов назвал слова президента Польши о россиянах примитивными
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал примитивным и ложным пренебрежительное заявление президента Польши Кароля...
2025-12-03T09:55:00+03:00
2025-12-03T09:55:00+03:00
в мире
польша
москва
россия
владимир константинов
кароль навроцкий
польша
москва
россия
в мире, польша, москва, россия, владимир константинов, кароль навроцкий
В мире, Польша, Москва, Россия, Владимир Константинов, Кароль Навроцкий
Константинов назвал слова президента Польши о россиянах примитивными

Константинов назвал заявления Навроцкого о россиянах примитивными и ложными

Владимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал примитивным и ложным пренебрежительное заявление президента Польши Кароля Навроцкого о россиянах.
Навроцкий ранее заявил, что с Москвой не может быть никаких договоренностей, допустив пренебрежительное высказывание о россиянах.
"Это очень примитивное и ложное трактование истории. В нем сквозит историческая обида за то, что Польша была частью России, а не наоборот. За то, что великой державой Восточной Европы стала не Польша, а Россия", - сказал Константинов.
По его словам, президент Польши оскорбительными высказываниями в адрес россиян демонстрирует свои комплексы, необразованность и невоспитанность.
"Это случайные люди в политике с плохим знанием истории, зараженные русофобией. Не думаю, что нам стоит серьезно относиться к такого рода глупым заявлениям. Это выглядит смешно. Вот и давайте посмеемся над этими политическими клоунами", - сказал Константинов.
В Госдуме предложили президенту Польши пройти тест на адекватность
В Госдуме предложили президенту Польши пройти тест на адекватность
2 декабря, 15:20
 
В миреПольшаМоскваРоссияВладимир КонстантиновКароль Навроцкий
 
 
