Константинов назвал слова президента Польши о россиянах примитивными

По его словам, президент Польши оскорбительными высказываниями в адрес россиян демонстрирует свои комплексы, необразованность и невоспитанность.

"Это случайные люди в политике с плохим знанием истории, зараженные русофобией. Не думаю, что нам стоит серьезно относиться к такого рода глупым заявлениям. Это выглядит смешно. Вот и давайте посмеемся над этими политическими клоунами", - сказал Константинов.