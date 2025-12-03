Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде не убравшего за собакой мужчину арестовали за грабеж
16:54 03.12.2025
В Калининграде не убравшего за собакой мужчину арестовали за грабеж
В Калининграде не убравшего за собакой мужчину арестовали за грабеж - РИА Новости, 03.12.2025
В Калининграде не убравшего за собакой мужчину арестовали за грабеж
Житель Гурьевска под Калининградом, не убрав за собакой, стал фигурантом уголовного дела о грабеже и сопротивлении полиции, он заключен под стражу, сообщает... РИА Новости, 03.12.2025
происшествия
россия
гурьевск
калининград
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, гурьевск, калининград, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Гурьевск, Калининград, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининграде не убравшего за собакой мужчину арестовали за грабеж

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМужчина выгуливает собаку
Мужчина выгуливает собаку - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Мужчина выгуливает собаку. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 3 дек – РИА Новости. Житель Гурьевска под Калининградом, не убрав за собакой, стал фигурантом уголовного дела о грабеже и сопротивлении полиции, он заключен под стражу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Предварительно установлено, что 33-летний житель Гурьевска, выгуливавший собаку, поссорился с прохожим, сделавшим ему замечание из-за неубранных экскрементов пса. В ходе завязавшегося конфликта и легкой потасовки владелец животного схватил сумку, выпавшую у оппонента, и скрылся. В сумке находились деньги, документы и банковские карты. Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в грабеже, но тот пытался оказать сопротивление при задержании, повредив форменное обмундирование и причинив телесные повреждения сотрудникам полиции.
"Подозреваемый был задержан при силовой поддержке Росгвардии. В отношении него следователем ОМВД России "Гурьевский" возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж". СУ СК России по Калининградской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти"... 33-летний грабитель из Гурьевска, оказавший сопротивление при задержании, заключен под стражу", - говорится в сообщении в telegram–канале областного УМВД.
Уточняется, что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
ПроисшествияРоссияГурьевскКалининградФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
