В Крыму распространили приметы разыскиваемого за убийство племянника

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. МВД Крыма опубликовало ориентировку разыскиваемого по подозрению в убийстве 12-летнего ребенка, ранении его мамы и брата в Симферополе.

Во вторник СК РФ сообщил, что мужчина в Симферополе топориком убил 12-летнего племянника, ранил его 6-летнего брата и мать. Состояние раненых – стабильно тяжелое, отмечали в минздраве Крыма.

"За совершение особо тяжкого преступления разыскивается: Купреев Дмитрий Юрьевич, 09.03.1998 года рождения. Приметы: славянской внешности, среднего телосложения, волосы темного цвета, средней длины, рост около 180 см, был одет в утепленную куртку голубого цвета удлинённую с капюшоном, брюки темного цвета, обувь темного цвета", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Опубликовано также фото подозреваемого.