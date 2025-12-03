https://ria.ru/20251203/kriminal-2059516344.html
В Крыму распространили приметы разыскиваемого за убийство племянника
В Крыму распространили приметы разыскиваемого за убийство племянника
В Крыму распространили приметы разыскиваемого за убийство племянника
МВД Крыма опубликовало ориентировку разыскиваемого по подозрению в убийстве 12-летнего ребенка, ранении его мамы и брата в Симферополе.
2025-12-03T14:47:00+03:00
2025-12-03T14:47:00+03:00
2025-12-03T15:11:00+03:00
происшествия
республика крым
симферополь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
симферополь
россия
В Крыму распространили приметы разыскиваемого за убийство племянника
В Крыму распространили приметы разыскиваемого за нападение на мать и двух детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. МВД Крыма опубликовало ориентировку разыскиваемого по подозрению в убийстве 12-летнего ребенка, ранении его мамы и брата в Симферополе.
Во вторник СК РФ сообщил, что мужчина в Симферополе топориком убил 12-летнего племянника, ранил его 6-летнего брата и мать. Состояние раненых – стабильно тяжелое, отмечали в минздраве Крыма.
"За совершение особо тяжкого преступления разыскивается: Купреев Дмитрий Юрьевич, 09.03.1998 года рождения. Приметы: славянской внешности, среднего телосложения, волосы темного цвета, средней длины, рост около 180 см, был одет в утепленную куртку голубого цвета удлинённую с капюшоном, брюки темного цвета, обувь темного цвета", - говорится в Telegram-канале
ведомства.
Опубликовано также фото подозреваемого.
В полиции просят всех граждан, обладающих информацией о возможном местонахождении подозреваемого, незамедлительно сообщить по телефонным номерам 102 или 112, +7 (999) 461-02-38, +7 (999) 461-09-49, +7 (999) 461-09-34