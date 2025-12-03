Рейтинг@Mail.ru
В Крыму распространили приметы разыскиваемого за убийство племянника - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 03.12.2025 (обновлено: 15:11 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/kriminal-2059516344.html
В Крыму распространили приметы разыскиваемого за убийство племянника
В Крыму распространили приметы разыскиваемого за убийство племянника - РИА Новости, 03.12.2025
В Крыму распространили приметы разыскиваемого за убийство племянника
МВД Крыма опубликовало ориентировку разыскиваемого по подозрению в убийстве 12-летнего ребенка, ранении его мамы и брата в Симферополе. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T14:47:00+03:00
2025-12-03T15:11:00+03:00
происшествия
республика крым
симферополь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059515573_0:29:890:530_1920x0_80_0_0_499b71411b28f8b8ba83d5908e7e35f4.jpg
https://ria.ru/20251202/chp-2059256741.html
https://ria.ru/20251201/kriminal-2058988956.html
республика крым
симферополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059515573_73:0:817:558_1920x0_80_0_0_fdbfffc09b0f49bd4ec3a6f8b2639a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, симферополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Крым, Симферополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму распространили приметы разыскиваемого за убийство племянника

В Крыму распространили приметы разыскиваемого за нападение на мать и двух детей

© Фото : МВД по Республике КрымОриентировка на Дмитрия Купреева
Ориентировка на Дмитрия Купреева - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : МВД по Республике Крым
Ориентировка на Дмитрия Купреева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. МВД Крыма опубликовало ориентировку разыскиваемого по подозрению в убийстве 12-летнего ребенка, ранении его мамы и брата в Симферополе.
Во вторник СК РФ сообщил, что мужчина в Симферополе топориком убил 12-летнего племянника, ранил его 6-летнего брата и мать. Состояние раненых – стабильно тяжелое, отмечали в минздраве Крыма.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Крыму сообщили о состоянии раненных топором матери с ребенком
2 декабря, 15:57
"За совершение особо тяжкого преступления разыскивается: Купреев Дмитрий Юрьевич, 09.03.1998 года рождения. Приметы: славянской внешности, среднего телосложения, волосы темного цвета, средней длины, рост около 180 см, был одет в утепленную куртку голубого цвета удлинённую с капюшоном, брюки темного цвета, обувь темного цвета", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Опубликовано также фото подозреваемого.
В полиции просят всех граждан, обладающих информацией о возможном местонахождении подозреваемого, незамедлительно сообщить по телефонным номерам 102 или 112, +7 (999) 461-02-38, +7 (999) 461-09-49, +7 (999) 461-09-34
Екатерина Тархова - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары хочет, чтобы ее сын уехал в Израиль
1 декабря, 17:09
 
ПроисшествияРеспублика КрымСимферопольРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала