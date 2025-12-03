Рейтинг@Mail.ru
"Пока один сидит, другого не ищут". Кто стоит за гибелью подростка в Сибири - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 03.12.2025 (обновлено: 08:03 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/kriminal-2059194667.html
"Пока один сидит, другого не ищут". Кто стоит за гибелью подростка в Сибири
"Пока один сидит, другого не ищут". Кто стоит за гибелью подростка в Сибири - РИА Новости, 03.12.2025
"Пока один сидит, другого не ищут". Кто стоит за гибелью подростка в Сибири
Четыре года расследования и три с половиной — судебных тяжб: в Новосибирске прокуратура продолжает настаивать на причастности студента Ивана Прудникова к... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T08:00:00+03:00
2025-12-03T08:03:00+03:00
происшествия
новосибирск
советский район
новокузнецк
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018671307_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_da54dd2754138f015ed2a13a45d4f1d0.jpg
новосибирск
советский район
новокузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018671307_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d432493e5b4c02615014ff6d911b5f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, советский район, новокузнецк, следственный комитет россии (ск рф), новосибирский областной суд
Происшествия, Новосибирск, Советский район, Новокузнецк, Следственный комитет России (СК РФ), Новосибирский областной суд

"Пока один сидит, другого не ищут". Кто стоит за гибелью подростка в Сибири

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Четыре года расследования и три с половиной — судебных тяжб: в Новосибирске прокуратура продолжает настаивать на причастности студента Ивана Прудникова к убийству школьника. Присяжные его трижды оправдали, однако судья каждый раз отменял их решение. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах запутанного уголовного дела.

Смертельная рана

Утром 28 июня 2018-го к домику в кемпинге "У моря" в Советском районе Новосибирска прибежал 16-летний подросток с хлещущей из раны на шее кровью. Попытались оказать первую помощь, вызвали скорую. Однако парня не спасли. Дмитрий приехал сюда на отдых из Новокузнецка с матерью, отцом, лучшим другом и его родителями.
Возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Причина смерти — колото-резаная рана, сообщили судебные медики. Однако чем ее нанесли, установить не удалось. В то утро подросток проснулся раньше всех, пошел в уличный туалет, а вернулся уже смертельно раненный.
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской областиКемпинг парка культуры и отдыха "У моря", расположенный в Советском районе города Новосибирска, где было обнаружено тело 16-летнего подростка
Кемпинг Парка культуры и отдыха У моря, расположенный в Советском районе города Новосибирска, где было обнаружено тело 16-летнего подростка - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской области
Кемпинг парка культуры и отдыха "У моря", расположенный в Советском районе города Новосибирска, где было обнаружено тело 16-летнего подростка
Никаких конфликтов у него вроде бы не было. Проверив переписку в соцсетях, оперативники выделили одно из сообщений. Подросток рассказал приятелю, как во время ночной прогулки по пляжу увидел некую парочку, занимающуюся сексом. Даже сделал несколько снимков.
Других зацепок не было, дело забуксовало.

Загадочный визит

Через два года, получив данные обо всех мобильных телефонах, находившихся в кемпинге 28 июня 2018-го, следователи обратили внимание на номер одного из сотрудников ППС. Судя по биллингу, он вместе с коллегой из уголовного розыска провел в кемпинге "У моря" 10-15 минут — и было это как раз в момент убийства.
© Фото из материалов уголовного делаКарта парка
Карта парка - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото из материалов уголовного дела
Карта парка
Полицейских допросили. Патрульный уверял, что не заходил на территорию кемпинга, а лишь на въезде недолго пообщался с сестрой, работавшей администратором. Сотрудник уголовного розыска, однако, девушку не видел. По его словам, подозреваемый сразу направился в сторону домиков.
Администратор подтвердила: в то утро брат с коллегой заезжали к ней. Также упомянула, что дежурила не одна, а с племянницей Еленой (имя изменено). Затем добавила, что днем накануне убийства родственница была с ней, а вот ночью где-то гуляла.
Елену допросили 13 сентября 2021 года. Она призналась, что летом 2018-го недолго встречалась с охранником лагеря, 18-летним Иваном Прудниковым. Однако отрицала, что в ночь перед убийством виделась с ним. Уверяла: была в домике администратора, пока ее не сменила тетя.
Когда же сотруднику ППС выдвинули подозрение, его племянница поменяла показания.
© Фото из материалов уголовного делаОбстановка в домике
Обстановка в домике - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото из материалов уголовного дела
Обстановка в домике

Допрос с пристрастием

"Утром 18 сентября 2021-го я отправился в автошколу, потом планировал ехать на работу, — рассказывает РИА Новости Прудников, перебравшийся к тому времени в Калининград. — Только вышел из маршрутки, как меня взяли под руки четверо. Обвинили в убийстве и повезли в аэропорт".
В Новосибирск прилетели вечером — и на допрос. "Всю ночь измывались, — продолжает молодой человек. — Затем продержали еще сутки. Так я узнал версию следствия: якобы в ночь на 28 июня у меня была с Ольгой интимная связь на пляже, а подросток все снял на видео. За что на следующее утро я его якобы убил".
По мнению СК, в кемпинге "У моря" между "ранее незнакомыми обвиняемым и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес колющим предметом удары в область шеи несовершеннолетнего".
© Фото : предоставлено адвокатом Ивана ПрудниковаИван Прудников со страшим братом
Иван Прудников со страшим братом - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : предоставлено адвокатом Ивана Прудникова
Иван Прудников со страшим братом
"Мне также устроили очную ставку с Еленой, — добавляет Прудников. — Потом наконец позволили позвонить матери, после чего допрашивали еще несколько дней. В итоге под давлением я подписал признание".
По решению суда его отправили в СИЗО. Позднее, когда появился адвокат, обвиняемый отказался от того, что подписал.
"Охранником я устроился только через девять дней после убийства и узнал о нем вообще от коллег, — объясняет Иван. — Продержался там всего неделю. Обещали заплатить восемь тысяч, а дали четыре — я и уволился. С Еленой потом общался, но недолго".

Новое дело

Уголовное дело рассматривал суд присяжных и в феврале 2024 года должен был огласить решение. "Коллегия передала судье вопросный лист с оправдательным вердиктом, однако уже был поздний вечер и заседание отложили, — рассказывает адвокат Прудникова Владимир Бузюргин. — На следующее утро не явились четверо из шести заседателей, а без них огласить вердикт судья не могла".
© Фото : СУ СКР по Новосибирской областиУбийство на пляже
Убийство на пляже - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : СУ СКР по Новосибирской области
Убийство на пляже
По словам адвоката, вместо того, чтобы перенести заседание, она просто расформировала коллегию и признала решение недействительным, постановив созвать других присяжных. В итоге Прудников остался в тюрьме еще на год.
Следующий приговор опять оказался оправдательным, однако вышестоящая инстанция его отменила и направила уголовное дело на новое рассмотрение. Третий состав присяжных также пришел к выводу, что Иван невиновен. Его защитник тем временем приводил аргументы не только в суде, но и на телевидении.
"В итоге осенью 2023-го против меня возбудили уголовное дело по статье 310 УК России "Разглашение данных предварительного расследования", — удивляется Бузюргин. — Хотя все уже прозвучало на открытых судебных слушаниях, причем многократно".
Адвокат также указывает на странное совпадение: оба уголовных дела поручили одним и тем же сотрудникам областного управления СКР. "Мне кажется, меня просто хотели убрать из этого процесса, — говорит юрист. — Минуло три года, но решения до сих пор нет".
© Фото : из материалов уголовного делаУчасток берега
Участок берега - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : из материалов уголовного дела
Участок берега
СК и прокуратура продолжают настаивать на виновности Прудникова. В ноябре Новосибирский областной суд еще раз отменил оправдательный приговор и отправил дело на очередное, четвертое рассмотрение. Иван же после трех с половиной лет в СИЗО находится под подпиской о невыезде и ждет следующего заседания в съемной квартире в Новосибирске.
 
ПроисшествияНовосибирскСоветский районНовокузнецкСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала