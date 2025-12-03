"Пока один сидит, другого не ищут". Кто стоит за гибелью подростка в Сибири

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Четыре года расследования и три с половиной — судебных тяжб: в Новосибирске прокуратура продолжает настаивать на причастности студента Ивана Прудникова к убийству школьника. Присяжные его трижды оправдали, однако судья каждый раз отменял их решение. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах запутанного уголовного дела.

Смертельная рана

Утром 28 июня 2018-го к домику в кемпинге "У моря" в Советском районе Новосибирска прибежал 16-летний подросток с хлещущей из раны на шее кровью. Попытались оказать первую помощь, вызвали скорую. Однако парня не спасли. Дмитрий приехал сюда на отдых из Новокузнецка с матерью, отцом, лучшим другом и его родителями.

Возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Причина смерти — колото-резаная рана, сообщили судебные медики. Однако чем ее нанесли, установить не удалось. В то утро подросток проснулся раньше всех, пошел в уличный туалет, а вернулся уже смертельно раненный.

Никаких конфликтов у него вроде бы не было. Проверив переписку в соцсетях, оперативники выделили одно из сообщений. Подросток рассказал приятелю, как во время ночной прогулки по пляжу увидел некую парочку, занимающуюся сексом. Даже сделал несколько снимков.

Других зацепок не было, дело забуксовало.

Загадочный визит

Через два года, получив данные обо всех мобильных телефонах, находившихся в кемпинге 28 июня 2018-го, следователи обратили внимание на номер одного из сотрудников ППС. Судя по биллингу, он вместе с коллегой из уголовного розыска провел в кемпинге "У моря" 10-15 минут — и было это как раз в момент убийства.

Полицейских допросили. Патрульный уверял, что не заходил на территорию кемпинга, а лишь на въезде недолго пообщался с сестрой, работавшей администратором. Сотрудник уголовного розыска, однако, девушку не видел. По его словам, подозреваемый сразу направился в сторону домиков.

Администратор подтвердила: в то утро брат с коллегой заезжали к ней. Также упомянула, что дежурила не одна, а с племянницей Еленой (имя изменено). Затем добавила, что днем накануне убийства родственница была с ней, а вот ночью где-то гуляла.

Елену допросили 13 сентября 2021 года. Она призналась, что летом 2018-го недолго встречалась с охранником лагеря, 18-летним Иваном Прудниковым. Однако отрицала, что в ночь перед убийством виделась с ним. Уверяла: была в домике администратора, пока ее не сменила тетя.

Когда же сотруднику ППС выдвинули подозрение, его племянница поменяла показания.

Допрос с пристрастием

"Утром 18 сентября 2021-го я отправился в автошколу, потом планировал ехать на работу, — рассказывает РИА Новости Прудников, перебравшийся к тому времени в Калининград. — Только вышел из маршрутки, как меня взяли под руки четверо. Обвинили в убийстве и повезли в аэропорт".

В Новосибирск прилетели вечером — и на допрос. "Всю ночь измывались, — продолжает молодой человек. — Затем продержали еще сутки. Так я узнал версию следствия: якобы в ночь на 28 июня у меня была с Ольгой интимная связь на пляже, а подросток все снял на видео. За что на следующее утро я его якобы убил".

По мнению СК, в кемпинге "У моря" между "ранее незнакомыми обвиняемым и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес колющим предметом удары в область шеи несовершеннолетнего".

"Мне также устроили очную ставку с Еленой, — добавляет Прудников. — Потом наконец позволили позвонить матери, после чего допрашивали еще несколько дней. В итоге под давлением я подписал признание".

По решению суда его отправили в СИЗО. Позднее, когда появился адвокат, обвиняемый отказался от того, что подписал.

"Охранником я устроился только через девять дней после убийства и узнал о нем вообще от коллег, — объясняет Иван. — Продержался там всего неделю. Обещали заплатить восемь тысяч, а дали четыре — я и уволился. С Еленой потом общался, но недолго".

Новое дело

Уголовное дело рассматривал суд присяжных и в феврале 2024 года должен был огласить решение. "Коллегия передала судье вопросный лист с оправдательным вердиктом, однако уже был поздний вечер и заседание отложили, — рассказывает адвокат Прудникова Владимир Бузюргин. — На следующее утро не явились четверо из шести заседателей, а без них огласить вердикт судья не могла".

По словам адвоката, вместо того, чтобы перенести заседание, она просто расформировала коллегию и признала решение недействительным, постановив созвать других присяжных. В итоге Прудников остался в тюрьме еще на год.

Следующий приговор опять оказался оправдательным, однако вышестоящая инстанция его отменила и направила уголовное дело на новое рассмотрение. Третий состав присяжных также пришел к выводу, что Иван невиновен. Его защитник тем временем приводил аргументы не только в суде, но и на телевидении.

"В итоге осенью 2023-го против меня возбудили уголовное дело по статье 310 УК России "Разглашение данных предварительного расследования", — удивляется Бузюргин. — Хотя все уже прозвучало на открытых судебных слушаниях, причем многократно".

Адвокат также указывает на странное совпадение: оба уголовных дела поручили одним и тем же сотрудникам областного управления СКР. "Мне кажется, меня просто хотели убрать из этого процесса, — говорит юрист. — Минуло три года, но решения до сих пор нет".

