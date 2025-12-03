https://ria.ru/20251203/kreml-2059488118.html
В Кремле рассказали о работе России и США на экспертном уровне
В Кремле рассказали о работе России и США на экспертном уровне - РИА Новости, 03.12.2025
В Кремле рассказали о работе России и США на экспертном уровне
РФ и США ведут работу на экспертном уровне, ее результаты должны стать основой для контактов на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2025
россия
сша
дмитрий песков
в мире
