12:48 03.12.2025
В Кремле не сомневаются в появлении желающих посетить Красноармейск
В Кремле не сомневаются в появлении желающих посетить Красноармейск
Пока неизвестно о желающих посетить Красноармейск и Купянск, но Москва не сомневается, что они со временем появятся, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 03.12.2025
красноармейск
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
красноармейск, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин
Красноармейск, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле не сомневаются в появлении желающих посетить Красноармейск

Песков: желающие посетить Красноармейск непременно появятся со временем

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОсвобожденный Красноармейск в ДНР
Освобожденный Красноармейск в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пока неизвестно о желающих посетить Красноармейск и Купянск, но Москва не сомневается, что они со временем появятся, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин ранее пригласил иностранных журналистов убедиться, кто реально контролирует Красноармейск, а также посетить Купянск. Он подчеркнул, что Россия готова провести журналистов, в том числе западных, по всем кварталам Красноармейска.
"Пока нам неизвестно о каких-то желающих, но мы не сомневаемся, что со временем они появятся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, известно ли Кремлю об откликах от иностранных СМИ поехать в Красноармейск и Купянск.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Песков ответил на слова Рубио о спорных пунктах в переговорах по Украине
Вчера, 12:44
 
КрасноармейскРоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
