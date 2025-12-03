https://ria.ru/20251203/kreml-2059485286.html
В Кремле не сомневаются в появлении желающих посетить Красноармейск
В Кремле не сомневаются в появлении желающих посетить Красноармейск - РИА Новости, 03.12.2025
В Кремле не сомневаются в появлении желающих посетить Красноармейск
Пока неизвестно о желающих посетить Красноармейск и Купянск, но Москва не сомневается, что они со временем появятся, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:48:00+03:00
красноармейск
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059108747_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed1f45cd1fdab0346fc992fbd411fd9a.jpg
https://ria.ru/20251203/peskov-2059482750.html
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059108747_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a2ca9c73dba32e3e8c29b802eb4d8c8a.jpg
В Кремле не сомневаются в появлении желающих посетить Красноармейск
Песков: желающие посетить Красноармейск непременно появятся со временем