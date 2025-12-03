Рейтинг@Mail.ru
Алтайский край включился в реализацию нацпроекта "Молодежь и дети" 03.12.2025
Алтайский край
Алтайский край
 
11:25 03.12.2025
Алтайский край включился в реализацию нацпроекта "Молодежь и дети"
Алтайский край включился в реализацию нацпроекта "Молодежь и дети" - РИА Новости, 03.12.2025
Алтайский край включился в реализацию нацпроекта "Молодежь и дети"
Алтайский край активно включился в реализацию нового национального проекта "Молодежь и дети", благодаря которому тысячи жителей региона получили дополнительные... РИА Новости, 03.12.2025
алтайский край
алтайский край
заринск
урал
волонтеры победы
юнармия
поисковое движение россии
алтайский край
заринск
урал
Алтайский край включился в реализацию нацпроекта "Молодежь и дети"

Вид на Алтай
БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. Алтайский край активно включился в реализацию нового национального проекта "Молодежь и дети", благодаря которому тысячи жителей региона получили дополнительные возможности для творчества, обучения и самореализации, сообщила начальник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития края Ирина Рыбина.
"Алтайский край активно включился в реализацию нового, стартовавшего в этом году национального проекта "Молодежь и дети". Об этом сообщила… Ирина Рыбина. Новый национальный проект "Молодежь и дети" реализуется в рамках программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых", - сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мед - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Алтай занял первое место в России по производству товарного мёда
Вчера, 11:24
Рыбина отметила, что в этом году в регионе удалось создать и модернизировать ряд молодежных пространств. Уже работают центры "Поколение М" в Заринске и пространство в Немецком национальном районе, вскоре откроются "Юность" в Смоленском районе и Молодежный центр Алтайского края на базе Краевого дворца молодежи. На этих площадках созданы зоны для дискуссий, творчества, проектной работы и досуга, есть доступ к федеральным программам и поддержка наставников. Отдельное внимание на форуме было уделено патриотическому воспитанию.
"Ирина Рыбина рассказала о том, что в крае успешно действуют отделения "Волонтёров Победы", "Юнармии", "Поискового движения России" и "Движения Первых", которые объединяют десятки тысяч активных молодых людей. В 2025 году, в год 80-летия Победы, прошли крупные патриотические мероприятия, такие как слёт "Молодые патриоты — сила Сибири, Урала и Дальнего Востока!", акция "Знамя Победы", игра "Зарница 2.0", - отмечает пресс-служба.
Отмечается, что каждый житель края может зарегистрироваться на платформе "Добро" , чтобы не только помогать другим, но и получать дополнительные баллы к ЕГЭ, участвовать в грантовых конкурсах и претендовать на почётные награды. В Алтайском крае действует разветвлённая инфраструктура поддержки волонтёров, включая 11 Добро.Центров и Ресурсный центр добровольчества.
23 проекта были реализованы в крае в рамках программы "Регион для молодых". В их числе фестиваль "АМфест", окружной форум волонтёров-медиков, патриотический квест "Дорогами Бессмертного полка" и многие другие. Эти мероприятия охватили тысячи молодых людей, предоставив им возможности для творчества, обучения и самореализации.
Река Чарыш в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Все муниципалитеты Алтайского края получили паспорта готовности к зиме
24 ноября, 12:43
 
Алтайский край, Заринск, Урал, Волонтеры Победы, Юнармия, Поисковое движение России
 
 
