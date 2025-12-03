https://ria.ru/20251203/kotjakov-2059464030.html
Котяков назвал сферы с наибольшим приростом работников
Наибольший прирост численности работников в стране в следующие семь лет произойдет в сфере транспортировки и хранения, также немало занятых прибавится и в... РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наибольший прирост численности работников в стране в следующие семь лет произойдет в сфере транспортировки и хранения, также немало занятых прибавится и в здравоохранении, а также обрабатывающей промышленности и сфере информационных технологий, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.
"Наибольший прирост численности занятых в отраслевой разрезе произойдет в транспортировке и хранении. Это порядка плюс 226 тысяч, или примерно 3% от занятых в этой области сегодня. Здравоохранение и социальные услуги - плюс 222 тысячи человек. Это почти 5% от общего числа занятых сегодня", - сказал Котяков
, говоря о кадровом прогнозе до 2032 года.
Он добавил, что в обрабатывающей промышленности численность занятых в следующие семь лет возрастет на 186 тысяч человек, в сфере информационых технологий - на 136 тысяч.
Что же касается абсолютных текущих показателей занятости, то, по данным министра, к числу наиболее крупных отраслей в России
входят торговля - сегодня в этой сфере заняты 13,4 миллиона человек, обрабатывающее производство - 10,6 миллиона, строительство - чуть менее 7 миллионов, транспортировка и хранение - почти 6 миллионов человек. В сфере образования заняты 5,5 миллионов работников.