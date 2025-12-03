Рейтинг@Mail.ru
Котяков назвал сферы с наибольшим приростом работников - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 03.12.2025 (обновлено: 12:02 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/kotjakov-2059464030.html
Котяков назвал сферы с наибольшим приростом работников
Котяков назвал сферы с наибольшим приростом работников - РИА Новости, 03.12.2025
Котяков назвал сферы с наибольшим приростом работников
Наибольший прирост численности работников в стране в следующие семь лет произойдет в сфере транспортировки и хранения, также немало занятых прибавится и в... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:00:00+03:00
2025-12-03T12:02:00+03:00
экономика
россия
антон котяков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569060208_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_a4ead0165de52192ae48c319f80625e0.jpg
https://ria.ru/20251007/molodezh-2046773160.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569060208_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c15305fa7a23a7bac3e45800fb61901e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон котяков
Экономика, Россия, Антон Котяков
Котяков назвал сферы с наибольшим приростом работников

Котяков назвал сферы с наибольшим приростом работников в следующие семь лет

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Антон Котяков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наибольший прирост численности работников в стране в следующие семь лет произойдет в сфере транспортировки и хранения, также немало занятых прибавится и в здравоохранении, а также обрабатывающей промышленности и сфере информационных технологий, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.
"Наибольший прирост численности занятых в отраслевой разрезе произойдет в транспортировке и хранении. Это порядка плюс 226 тысяч, или примерно 3% от занятых в этой области сегодня. Здравоохранение и социальные услуги - плюс 222 тысячи человек. Это почти 5% от общего числа занятых сегодня", - сказал Котяков, говоря о кадровом прогнозе до 2032 года.
Он добавил, что в обрабатывающей промышленности численность занятых в следующие семь лет возрастет на 186 тысяч человек, в сфере информационых технологий - на 136 тысяч.
Что же касается абсолютных текущих показателей занятости, то, по данным министра, к числу наиболее крупных отраслей в России входят торговля - сегодня в этой сфере заняты 13,4 миллиона человек, обрабатывающее производство - 10,6 миллиона, строительство - чуть менее 7 миллионов, транспортировка и хранение - почти 6 миллионов человек. В сфере образования заняты 5,5 миллионов работников.
Молодежь - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Министр труда и соцзащиты прокомментировал установленный возраст молодежи
7 октября, 09:58
 
ЭкономикаРоссияАнтон Котяков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала