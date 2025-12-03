Котяков назвал сферы с наибольшим приростом работников

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наибольший прирост численности работников в стране в следующие семь лет произойдет в сфере транспортировки и хранения, также немало занятых прибавится и в здравоохранении, а также обрабатывающей промышленности и сфере информационных технологий, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.