Костин рассказал, какой может быть инфляция в 2026 году

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Инфляция в России в конце следующего года вполне может замедлиться до 4%, в таком сценарии ключевая ставка ЦБ могла бы снизиться до однозначного значения, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Вчера президент сказал, что мы видим очень позитивный тренд по снижению инфляции. И в декабре мы ожидаем, что она составит 6%, это даже лучше ожидаемого показателя. Это значит, что мы в следующем году вполне можем выйти на показатель 4%", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!".