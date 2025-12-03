Рейтинг@Mail.ru
Костин рассказал, какой может быть инфляция в 2026 году
10:50 03.12.2025
Костин рассказал, какой может быть инфляция в 2026 году
Костин рассказал, какой может быть инфляция в 2026 году
Костин рассказал, какой может быть инфляция в 2026 году
Инфляция в России в конце следующего года вполне может замедлиться до 4%, в таком сценарии ключевая ставка ЦБ могла бы снизиться до однозначного значения
2025
Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Костин рассказал, какой может быть инфляция в 2026 году

Глава ВТБ Костин: инфляция в 2026 году может замедлиться до 4%

Андрей Костин
Андрей Костин
Андрей Костин
Андрей Костин . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Инфляция в России в конце следующего года вполне может замедлиться до 4%, в таком сценарии ключевая ставка ЦБ могла бы снизиться до однозначного значения, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Вчера президент сказал, что мы видим очень позитивный тренд по снижению инфляции. И в декабре мы ожидаем, что она составит 6%, это даже лучше ожидаемого показателя. Это значит, что мы в следующем году вполне можем выйти на показатель 4%", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!".
"Сбер" допустил снижение инфляции по итогам года до 6,3 процента
"Сбер" допустил снижение инфляции по итогам года до 6,3 процента
28 ноября, 04:39
"И ставка, я думаю, не должна быть, ну вообще, даже 12-13%, мне кажется, высоковато при этом. Она могла бы быть и в пределах одной цифры", - добавил Костин.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку- четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Прогноз средней ключевой ставки ЦБ на 2026 год составляет 12-13%, на 2027 и 2028 годы - 7,5-8,5%.
Костин назвал причины укрепления курса рубля
Костин назвал причины укрепления курса рубля
1 декабря, 19:56
 
