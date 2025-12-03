https://ria.ru/20251203/kostin-2059440885.html
Костин рассказал, какой может быть инфляция в 2026 году
Костин рассказал, какой может быть инфляция в 2026 году - РИА Новости, 03.12.2025
Костин рассказал, какой может быть инфляция в 2026 году
Инфляция в России в конце следующего года вполне может замедлиться до 4%, в таком сценарии ключевая ставка ЦБ могла бы снизиться до однозначного значения,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:50:00+03:00
2025-12-03T10:50:00+03:00
2025-12-03T10:50:00+03:00
экономика
россия
андрей костин (банкир)
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96783/24/967832474_0:0:2844:1601_1920x0_80_0_0_5ee8b1730125c63a87c2a7ce868b78fc.jpg
https://ria.ru/20251128/infljatsija-2058234639.html
https://ria.ru/20251201/ekonomika-2059032130.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96783/24/967832474_0:0:2844:2133_1920x0_80_0_0_1522ca042421372e4d2dd9e94ec14ec0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Костин рассказал, какой может быть инфляция в 2026 году
Глава ВТБ Костин: инфляция в 2026 году может замедлиться до 4%
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Инфляция в России в конце следующего года вполне может замедлиться до 4%, в таком сценарии ключевая ставка ЦБ могла бы снизиться до однозначного значения, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Вчера президент сказал, что мы видим очень позитивный тренд по снижению инфляции. И в декабре мы ожидаем, что она составит 6%, это даже лучше ожидаемого показателя. Это значит, что мы в следующем году вполне можем выйти на показатель 4%", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!".
"И ставка, я думаю, не должна быть, ну вообще, даже 12-13%, мне кажется, высоковато при этом. Она могла бы быть и в пределах одной цифры", - добавил Костин
.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку- четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ
сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Прогноз средней ключевой ставки ЦБ на 2026 год составляет 12-13%, на 2027 и 2028 годы - 7,5-8,5%.