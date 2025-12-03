https://ria.ru/20251203/kospleks-2059623347.html
Энергетики инвестируют в электросетевой комплекс Ростовской области
Энергетики инвестируют в электросетевой комплекс Ростовской области - РИА Новости, 03.12.2025
Энергетики инвестируют в электросетевой комплекс Ростовской области
Энергетики в ближайшие шесть лет инвестируют 21,8 миллиарда рублей в развитие электросетевого комплекса Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T19:59:00+03:00
2025-12-03T19:59:00+03:00
2025-12-03T19:59:00+03:00
ростовская область
экономика
ростовская область
россия
юрий слюсарь
донэнерго
telegram
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939076460_0:0:3534:1988_1920x0_80_0_0_3c7b37271febe5e88f165a1dfa271105.jpg
https://ria.ru/20251202/mfts-2059279674.html
https://ria.ru/20251203/remont-2059583377.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939076460_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_3cb544446b09bc33bc96a3d4f95d0c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ростовская область, россия, юрий слюсарь , донэнерго, telegram, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Ростовская область , Экономика, Ростовская область, Россия, Юрий Слюсарь , Донэнерго, Telegram, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Энергетики инвестируют в электросетевой комплекс Ростовской области
На модернизацию донских сетей потратят 21,8 миллиарда рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Энергетики в ближайшие шесть лет инвестируют 21,8 миллиарда рублей в развитие электросетевого комплекса Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Проблемы с электричеством — это то, с чем, к сожалению, сталкивались многие из нас. Чтобы изменить ситуацию, необходимы значительные вложения в сетевое хозяйство. Это определяющее требование. Договорились с энергетиками: "Россети Юг" и "Донэнерго" будут инвестировать в модернизацию донских сетей 21,8 миллиарда рублей в течение шести лет", - написал Слюсарь в Telegram.
ПАО "Россети Юг" и АО "Донэнерго", ведущие электросетевые организации региона, заключили долгосрочные регуляторные соглашения с Региональной службой по тарифам. Эти соглашения направлены на решение системных вопросов, обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения всех потребителей области.
Новые регуляторные соглашения, согласованные с ФАС России, позволят не только модернизировать существующую инфраструктуру, но и создать необходимый задел на будущее. Это более надежное электроснабжение для каждого дома, предприятия и социального объекта, а также создание благоприятных условий для привлечения новых инвестиций и развития новых производств.
Так, компания ПАО "Россети Юг" проведет реконструкцию шести подстанций 35-110 кВ на общую сумму 9,76 миллиарда рублей. Это позволит увеличить их пропускную способность до 584,71 МВА и повысить надежность передачи электроэнергии на более высокие уровни напряжения. Кроме того, компания планирует строительство и реконструкцию 344 объектов распределительных сетей 0,4–10 кВ на сумму 8,83 миллиарда рублей.
Компания "Донэнерго" займется реконструкцией и модернизацией сетей, непосредственно питающих потребителей, в том числе обновит 334 линии электропередачи общей протяженностью 556 километров и увеличит мощность на 56,4 МВА на 52 трансформаторных подстанциях. Кроме того, компания планирует построить еще 274 линии электропередачи и 95 подстанций.