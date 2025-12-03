Энергетики инвестируют в электросетевой комплекс Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Энергетики в ближайшие шесть лет инвестируют 21,8 миллиарда рублей в развитие электросетевого комплекса Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Проблемы с электричеством — это то, с чем, к сожалению, сталкивались многие из нас. Чтобы изменить ситуацию, необходимы значительные вложения в сетевое хозяйство. Это определяющее требование. Договорились с энергетиками: "Россети Юг" и "Донэнерго" будут инвестировать в модернизацию донских сетей 21,8 миллиарда рублей в течение шести лет", - написал Слюсарь в Telegram.

ПАО "Россети Юг" и АО "Донэнерго", ведущие электросетевые организации региона, заключили долгосрочные регуляторные соглашения с Региональной службой по тарифам. Эти соглашения направлены на решение системных вопросов, обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения всех потребителей области.

Новые регуляторные соглашения, согласованные с ФАС России, позволят не только модернизировать существующую инфраструктуру, но и создать необходимый задел на будущее. Это более надежное электроснабжение для каждого дома, предприятия и социального объекта, а также создание благоприятных условий для привлечения новых инвестиций и развития новых производств.

Так, компания ПАО "Россети Юг" проведет реконструкцию шести подстанций 35-110 кВ на общую сумму 9,76 миллиарда рублей. Это позволит увеличить их пропускную способность до 584,71 МВА и повысить надежность передачи электроэнергии на более высокие уровни напряжения. Кроме того, компания планирует строительство и реконструкцию 344 объектов распределительных сетей 0,4–10 кВ на сумму 8,83 миллиарда рублей.