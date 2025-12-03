На Западе только сейчас заметили коррупцию на Украине, заявили в Италии

Рим, 3 дек - РИА Новости. Западные СМИ только сейчас с наивностью открыли для себя коррупцию на Украине и вокруг Еврокомиссии, заявил РИА Новости бывший депутат, представитель непарламентской оппозиционной партии "Суверенная и народная демократия" Пино Кабрас (Pino Cabras).

"Западные СМИ только сейчас с невероятной наивностью делают вид, что заметили глубокую коррупцию, пронизывающую как украинскую, так и европейскую олигархию. Многие из нас год или даже одиннадцать лет назад говорили, что знаем схемы, лежащие в основе построения власти на Украине , и соучастие Европы в некоторых потоках. Например, мы видели, как бывший генерал Майкл Флинн , занимавший видные должности в администрации США , говорил о гигантской международной схеме отмывания денег, в которой задействованы американские и европейские фонды, и даже значительная часть наших собственных средств. Лишь малая часть этих средств идёт на функционирование украинского государства или киевских вооружённых сил, а половина оседает в цепочках киевской и западной олигархии" , - заявил эксперт.

По словам Кабраса, расследования коррупции в Европе действуют как "своего рода предохранитель, который срабатывает в нужный момент".

"Когда слишком коррумпированный персонаж перестает быть нужным для реализации стратегии, его можно списать. Даже те, кто испытывает трудности в нынешнем положении, то есть проигрывает войну, могут представить себя победителями, уволив местного руководителя. Таким образом, теперь все, кто участвовал в разграблении Украины и кто хотел бы участвовать в великом разграблении Европы посредством плана перевооружения, который опустошит средний класс, оказались под прицелом", - сказал бывший парламентарий.

По его словам, желание части Европы продолжать конфликт на Украине связано с тем, чтобы выжить в качестве правящего класса, что является препятствием для достижения целей части правящего класса США. Таким образом, отметил Кабрас, можно сказать, что внутри западных правящих классов идёт своего рода "гражданская война", участники преследуют разные цели, которые затрагивают будущее Украины и Европы.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.