Рейтинг@Mail.ru
На Западе только сейчас заметили коррупцию на Украине, заявили в Италии - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/korruptsiya-2059575763.html
На Западе только сейчас заметили коррупцию на Украине, заявили в Италии
На Западе только сейчас заметили коррупцию на Украине, заявили в Италии - РИА Новости, 03.12.2025
На Западе только сейчас заметили коррупцию на Украине, заявили в Италии
Западные СМИ только сейчас с наивностью открыли для себя коррупцию на Украине и вокруг Еврокомиссии, заявил РИА Новости бывший депутат, представитель... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T17:40:00+03:00
2025-12-03T17:40:00+03:00
в мире
украина
европа
сша
тимур миндич
герман галущенко
майкл флинн
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
https://ria.ru/20251203/vengriya-2059536905.html
https://ria.ru/20251128/peskov-2058519936.html
https://ria.ru/20251201/ek-2058926125.html
украина
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, сша, тимур миндич, герман галущенко, майкл флинн, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, евросоюз
В мире, Украина, Европа, США, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Майкл Флинн, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Евросоюз
На Западе только сейчас заметили коррупцию на Украине, заявили в Италии

Кабрас: на Западе только сейчас обнаружили коррупцию в Киеве и Брюсселе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Рим, 3 дек - РИА Новости. Западные СМИ только сейчас с наивностью открыли для себя коррупцию на Украине и вокруг Еврокомиссии, заявил РИА Новости бывший депутат, представитель непарламентской оппозиционной партии "Суверенная и народная демократия" Пино Кабрас (Pino Cabras).
"Западные СМИ только сейчас с невероятной наивностью делают вид, что заметили глубокую коррупцию, пронизывающую как украинскую, так и европейскую олигархию. Многие из нас год или даже одиннадцать лет назад говорили, что знаем схемы, лежащие в основе построения власти на Украине, и соучастие Европы в некоторых потоках. Например, мы видели, как бывший генерал Майкл Флинн, занимавший видные должности в администрации США, говорил о гигантской международной схеме отмывания денег, в которой задействованы американские и европейские фонды, и даже значительная часть наших собственных средств. Лишь малая часть этих средств идёт на функционирование украинского государства или киевских вооружённых сил, а половина оседает в цепочках киевской и западной олигархии" , - заявил эксперт.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Коррупция в Брюсселе такая же масштабная, как на Украине, заявил Сийярто
Вчера, 15:31
По словам Кабраса, расследования коррупции в Европе действуют как "своего рода предохранитель, который срабатывает в нужный момент".
"Когда слишком коррумпированный персонаж перестает быть нужным для реализации стратегии, его можно списать. Даже те, кто испытывает трудности в нынешнем положении, то есть проигрывает войну, могут представить себя победителями, уволив местного руководителя. Таким образом, теперь все, кто участвовал в разграблении Украины и кто хотел бы участвовать в великом разграблении Европы посредством плана перевооружения, который опустошит средний класс, оказались под прицелом", - сказал бывший парламентарий.
По его словам, желание части Европы продолжать конфликт на Украине связано с тем, чтобы выжить в качестве правящего класса, что является препятствием для достижения целей части правящего класса США. Таким образом, отметил Кабрас, можно сказать, что внутри западных правящих классов идёт своего рода "гражданская война", участники преследуют разные цели, которые затрагивают будущее Украины и Европы.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ провело обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, позднее отправленного в отставку, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Коррупция на Украине связана с финансовой поддержкой Запада, заявил Песков
28 ноября, 21:43
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В ЕК заявили, что следят за ситуацией с коррупцией на Украине
1 декабря, 14:06
 
В миреУкраинаЕвропаСШАТимур МиндичГерман ГалущенкоМайкл ФлиннНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала