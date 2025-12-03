Атаки США по целям в Колумбии будут значить объявление войны, заявил Петро

МЕХИКО, 3 дек - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удары по целям в Южной Америке в рамках борьбы с наркоторговлей заявил, что нарушение суверенитета страны будет означать объявление войны и разрушение двухсотлетних отношений между двумя странами.

« "Атаковать наш суверенитет — значит объявлять войну, не разрушайте два века дипломатических отношений", — написал Петро в соцсети X, обращаясь к Трампу.

Колумбийский лидер пригласил президента США посетить его страну, чтобы поучаствовать в ежедневном уничтожении нарколабораторий, из которых идут поставки кокаина в США..

"Без единой ракеты я уничтожил за свой срок у власти 18 400 лабораторий. Приезжайте со мной — я покажу, как их уничтожают каждые 40 минут. Но не угрожайте нашему суверенитету, потому что вы разбудите ягуара", — предупредил Петро.

По словам президента Колумбии, его страна "как никто" помогает останавливать тысячи тонн наркотиков, делая все возможное, чтобы они не попадали на рынок США.

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше. При этом он уточнил, что это касается не только Венесуэлы , но и всех стран, которые производят кокаин, попадающий затем в Америку , включая Колумбию.

США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.