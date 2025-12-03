Рейтинг@Mail.ru
Атаки США по целям в Колумбии будут значить объявление войны, заявил Петро
00:34 03.12.2025 (обновлено: 01:59 03.12.2025)
Атаки США по целям в Колумбии будут значить объявление войны, заявил Петро
Атаки США по целям в Колумбии будут значить объявление войны, заявил Петро - РИА Новости, 03.12.2025
Атаки США по целям в Колумбии будут значить объявление войны, заявил Петро
Президент Колумбии Густаво Петро на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удары по целям в Южной Америке в рамках борьбы с наркоторговлей заявил,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T00:34:00+03:00
2025-12-03T01:59:00+03:00
Атаки США по целям в Колумбии будут значить объявление войны, заявил Петро

© AP Photo / Ivan ValenciaПрезидент Колумбии Густаво Петро
© AP Photo / Ivan Valencia
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
МЕХИКО, 3 дек - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удары по целям в Южной Америке в рамках борьбы с наркоторговлей заявил, что нарушение суверенитета страны будет означать объявление войны и разрушение двухсотлетних отношений между двумя странами.
«

"Атаковать наш суверенитет — значит объявлять войну, не разрушайте два века дипломатических отношений", — написал Петро в соцсети X, обращаясь к Трампу.

Колумбийский лидер пригласил президента США посетить его страну, чтобы поучаствовать в ежедневном уничтожении нарколабораторий, из которых идут поставки кокаина в США..
"Без единой ракеты я уничтожил за свой срок у власти 18 400 лабораторий. Приезжайте со мной — я покажу, как их уничтожают каждые 40 минут. Но не угрожайте нашему суверенитету, потому что вы разбудите ягуара", — предупредил Петро.
По словам президента Колумбии, его страна "как никто" помогает останавливать тысячи тонн наркотиков, делая все возможное, чтобы они не попадали на рынок США.
Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше. При этом он уточнил, что это касается не только Венесуэлы, но и всех стран, которые производят кокаин, попадающий затем в Америку, включая Колумбию.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
Трамп 3 ноября выразил мнение, что "дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены", при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Заголовок открываемого материала