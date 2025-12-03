Рейтинг@Mail.ru
В России раскрыли потенциал стволовых клеток, полученных после родов - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
05:58 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/kletki-2059404192.html
В России раскрыли потенциал стволовых клеток, полученных после родов
В России раскрыли потенциал стволовых клеток, полученных после родов - РИА Новости, 03.12.2025
В России раскрыли потенциал стволовых клеток, полученных после родов
Ученые Сеченовского университета раскрыли уникальный потенциал стволовых клеток, которые получают из плодной оболочки после родов, они способны активировать... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T05:58:00+03:00
2025-12-03T05:58:00+03:00
наука
россия
первый мгму имени сеченова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677576_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_0d254ad3cbb415bfa1d38f035a9a3368.jpg
https://ria.ru/20251118/issledovanie-2055616492.html
https://ria.ru/20251113/lechenie-2054650770.html
https://ria.ru/20251203/primore-2059403568.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677576_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_00e34c8bec816ed74432d04cba7ce52b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, первый мгму имени сеченова
Наука, Россия, Первый МГМУ имени Сеченова
В России раскрыли потенциал стволовых клеток, полученных после родов

В Сеченовке раскрыли потенциал стволовых клеток, полученных из плодной оболочки

CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek / Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Москва, Россия
Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek /
Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Москва, Россия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета раскрыли уникальный потенциал стволовых клеток, которые получают из плодной оболочки после родов, они способны активировать внутренние механизмы регенерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Ученые раскрыли уникальный потенциал стволовых клеток, которые получают из плодной оболочки после родов. Они демонстрируют удивительную способность "превращаться" в клетки сердца, печени и даже нейроны мозга, запуская процессы восстановления поврежденных органов и открывая новые горизонты для регенеративной медицины. При этом они безопаснее стволовых клеток, полученных из других источников", - сообщили в вузе.
Боль в колене - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ученые Сеченовки провели исследование о ревматоидном артрите
18 ноября, 05:45
Согласно исследованиям, стволовые клетки амниотической оболочки, то есть мембраны, окружающей эмбрион и содержащей околоплодные воды, способны активировать внутренние механизмы регенерации.
"Попадая в тот или иной орган, такие помощники создают для его клеток благоприятные условия. Происходит это за счет выработки цитокинов и экзосом - белков и микроскопических пузырьков, которые обеспечивают "общение" между клетками", - пояснили в учебном заведении.
В университете рассказали, что амниотические стволовые клетки приобретают вид своих соседок – других клеток. Например, когда их трансплантировали в сердце крыс после инфаркта, они частично переродилась в клетки сосудов и миокарда. В другом эксперименте они превратились в клетки печени, что помогло улучшить функции этого органа у животных с печеночной недостаточностью.
Кроме печени и сердца мировые исследователи уже попробовали внедрить амниотические клетки и в другие органы. При введении в поджелудочную железу стволовые помощники превращались в клетки, продуцирующие инсулин, что нормализовало уровень глюкозы у мышей с диабетом.
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Сеченовке применили новый вид терапии при сердечной недостаточности
13 ноября, 05:55
"Кроме того, амниотические клетки значительно улучшали течение артрита благодаря своему антиокислительному и противовоспалительному действию, способствовали приживаемости имплантов, регенерации кости, замедляли разрушение хрящевой ткани, а также помогали восстановить функцию суставов эффективнее, чем стволовые клетки, полученные из жировой ткани", - добавили в вузе.
Отмечается, что у части клеток амниотической оболочки ученые обнаружили признаки, характерные для клеток мозга – как самих нейронов, так и глиальных клеток, которые их питают и защищают. Когда ученые ввели амниотические клетки в мозг еще не родившегося крысенка, некоторые из них переродились в молодые нервные клетки. Это может стать новым словом в лечении различных нейродегенеративных заболеваний.
"Благодаря способности амниотических стволовых клеток выделять дофамин, все больше исследований сосредоточено на лечении с их помощью болезни Паркинсона. Когда в желудочки головного мозга мышей ввели такие клетки, снизились потери нейронов в черной субстанции - области, играющей ключевую роль в координации и регуляции движений, - а симптомы болезни уменьшились", - добавили в пресс-службе.
В учебном заведении рассказали, что ученые пока спорят, подходят ли стволовые клетки для лечения рака - одни исследования показывают противоопухолевый эффект, а другие предполагают прогрессирующее воздействие на рак.
"Одно из самых перспективных направлений – использование амниотической оболочки в акушерстве и гинекологии. Эксперименты на животных показали, что после трансплантации клеток в рубец, который образуется при кесаревом сечении, кровеносные сосуды быстро обновляются, а эндометрий восстанавливается", - отметили в вузе.
По словам заместителя главного врача Сеченовского центра материнства и детства по науке и инновационному развитию профессора Натальи Трифоновой, врачи могут использовать механизм, который обеспечивает коммуникацию между плодом и матерью, для лечения различных заболеваний.
Онколитический вирус в раковых клетках - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Приморье нашли вещество, вызывающее гибель раковых клеток
Вчера, 05:55
 
НаукаРоссияПервый МГМУ имени Сеченова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала