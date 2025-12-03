В России раскрыли потенциал стволовых клеток, полученных после родов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета раскрыли уникальный потенциал стволовых клеток, которые получают из плодной оболочки после родов, они способны активировать внутренние механизмы регенерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Ученые раскрыли уникальный потенциал стволовых клеток, которые получают из плодной оболочки после родов. Они демонстрируют удивительную способность "превращаться" в клетки сердца, печени и даже нейроны мозга, запуская процессы восстановления поврежденных органов и открывая новые горизонты для регенеративной медицины. При этом они безопаснее стволовых клеток, полученных из других источников", - сообщили в вузе.

Согласно исследованиям, стволовые клетки амниотической оболочки, то есть мембраны, окружающей эмбрион и содержащей околоплодные воды, способны активировать внутренние механизмы регенерации.

"Попадая в тот или иной орган, такие помощники создают для его клеток благоприятные условия. Происходит это за счет выработки цитокинов и экзосом - белков и микроскопических пузырьков, которые обеспечивают "общение" между клетками", - пояснили в учебном заведении.

В университете рассказали, что амниотические стволовые клетки приобретают вид своих соседок – других клеток. Например, когда их трансплантировали в сердце крыс после инфаркта, они частично переродилась в клетки сосудов и миокарда. В другом эксперименте они превратились в клетки печени, что помогло улучшить функции этого органа у животных с печеночной недостаточностью.

Кроме печени и сердца мировые исследователи уже попробовали внедрить амниотические клетки и в другие органы. При введении в поджелудочную железу стволовые помощники превращались в клетки, продуцирующие инсулин, что нормализовало уровень глюкозы у мышей с диабетом.

"Кроме того, амниотические клетки значительно улучшали течение артрита благодаря своему антиокислительному и противовоспалительному действию, способствовали приживаемости имплантов, регенерации кости, замедляли разрушение хрящевой ткани, а также помогали восстановить функцию суставов эффективнее, чем стволовые клетки, полученные из жировой ткани", - добавили в вузе.

Отмечается, что у части клеток амниотической оболочки ученые обнаружили признаки, характерные для клеток мозга – как самих нейронов, так и глиальных клеток, которые их питают и защищают. Когда ученые ввели амниотические клетки в мозг еще не родившегося крысенка, некоторые из них переродились в молодые нервные клетки. Это может стать новым словом в лечении различных нейродегенеративных заболеваний.

"Благодаря способности амниотических стволовых клеток выделять дофамин, все больше исследований сосредоточено на лечении с их помощью болезни Паркинсона. Когда в желудочки головного мозга мышей ввели такие клетки, снизились потери нейронов в черной субстанции - области, играющей ключевую роль в координации и регуляции движений, - а симптомы болезни уменьшились", - добавили в пресс-службе.

В учебном заведении рассказали, что ученые пока спорят, подходят ли стволовые клетки для лечения рака - одни исследования показывают противоопухолевый эффект, а другие предполагают прогрессирующее воздействие на рак.

"Одно из самых перспективных направлений – использование амниотической оболочки в акушерстве и гинекологии. Эксперименты на животных показали, что после трансплантации клеток в рубец, который образуется при кесаревом сечении, кровеносные сосуды быстро обновляются, а эндометрий восстанавливается", - отметили в вузе.