Сийярто призвал Киев прекратить атаки на танкеры - РИА Новости, 03.12.2025
18:43 03.12.2025
Сийярто призвал Киев прекратить атаки на танкеры
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Киев прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру РФ и российские...
в мире
венгрия
киев
россия
петер сийярто
нато
венгрия
киев
россия
в мире, венгрия, киев, россия, петер сийярто, нато
В мире, Венгрия, Киев, Россия, Петер Сийярто, НАТО
Сийярто призвал Киев прекратить атаки на танкеры

Сийярто призвал Киев прекратить атаки на энергоинфраструктуру и танкеры

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Киев прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру РФ и российские нефтяные танкера, чтобы не ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии.
"Мы настоятельно призываем украинцев немедленно прекратить создавать угрозу энергетической безопасности Венгрии. В последние дни украинцы не только атаковали маршруты поставок нефти в Венгрию, но теперь и танкеры в море. Таким образом, очевидно, что украинцы атакуют гражданские объекты, чтобы отомстить венграм и лишить Венгрию возможности бесперебойного снабжения нефтью", - сказал Сийярто венгерским журналистам в Брюсселе по окончании заседания глав МИД стран НАТО, трансляцию вел телеканал М1.
Последствия атаки танкера MIDVOLGA-2 в Черном море - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Турция назвала атаки на суда в Черном море недопустимыми
2 декабря, 21:43
 
В миреВенгрияКиевРоссияПетер СийяртоНАТО
 
 
