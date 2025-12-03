МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Военное руководство Украины ужесточает меры, чтобы не допустить мятежа в рядах ВСУ, где среди военнослужащих наблюдается психологическое истощение, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

Также он отметил, что мобилизованные в ВСУ могут вести себя агрессивно по отношению к командованию и военкомам, часто грозят применить оружие.