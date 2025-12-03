МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Военное руководство Украины ужесточает меры, чтобы не допустить мятежа в рядах ВСУ, где среди военнослужащих наблюдается психологическое истощение, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
"Военнослужащие (ВСУ – ред.) проявляют психоэмоциональную истощенность из-за длительных боевых действий, что приводит к массовым отказам от выполнения приказов. Проблема самовольного оставления частей наиболее остра среди мобилизованных военнослужащих, и количество таких случаев растет, так как принудительно мобилизованные не хотят умирать за интересы киевских властей … В связи с кризисом военное руководство Украины ужесточило меры по пресечению нарушений уставных правил, включая силовое подавление попыток вооруженного мятежа",- сообщил Лисняк.
Также он отметил, что мобилизованные в ВСУ могут вести себя агрессивно по отношению к командованию и военкомам, часто грозят применить оружие.