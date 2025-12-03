Рейтинг@Mail.ru
Лисняк рассказал, почему военное руководство Украины ужесточает меры - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 03.12.2025 (обновлено: 16:23 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/kiev-2059550409.html
Лисняк рассказал, почему военное руководство Украины ужесточает меры
Лисняк рассказал, почему военное руководство Украины ужесточает меры - РИА Новости, 03.12.2025
Лисняк рассказал, почему военное руководство Украины ужесточает меры
Военное руководство Украины ужесточает меры, чтобы не допустить мятежа в рядах ВСУ, где среди военнослужащих наблюдается психологическое истощение, заявил... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:17:00+03:00
2025-12-03T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
https://ria.ru/20251203/ukraina-2059539480.html
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Лисняк рассказал, почему военное руководство Украины ужесточает меры

Лисняк: Киев ужесточает меры для предотвращения мятежа в рядах ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Военное руководство Украины ужесточает меры, чтобы не допустить мятежа в рядах ВСУ, где среди военнослужащих наблюдается психологическое истощение, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
"Военнослужащие (ВСУ – ред.) проявляют психоэмоциональную истощенность из-за длительных боевых действий, что приводит к массовым отказам от выполнения приказов. Проблема самовольного оставления частей наиболее остра среди мобилизованных военнослужащих, и количество таких случаев растет, так как принудительно мобилизованные не хотят умирать за интересы киевских властей … В связи с кризисом военное руководство Украины ужесточило меры по пресечению нарушений уставных правил, включая силовое подавление попыток вооруженного мятежа",- сообщил Лисняк.
Также он отметил, что мобилизованные в ВСУ могут вести себя агрессивно по отношению к командованию и военкомам, часто грозят применить оружие.
Медики помогают тяжело раненому боевику ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Бразильский наемник ВСУ пропал на Украине, сообщили СМИ
Вчера, 15:46
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала