Рейтинг@Mail.ru
Киев пойдет на уступки территории под давлением США, заявил экс-разведчик - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/kiev-2059390897.html
Киев пойдет на уступки территории под давлением США, заявил экс-разведчик
Киев пойдет на уступки территории под давлением США, заявил экс-разведчик - РИА Новости, 03.12.2025
Киев пойдет на уступки территории под давлением США, заявил экс-разведчик
Украина под давлением США будет вынуждена пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования с учетом позиции России, заявил РИА Новости бывший аналитик... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T01:52:00+03:00
2025-12-03T01:52:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
марко рубио
рустем умеров
совет национальной безопасности и обороны украины
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059082144.html
https://ria.ru/20251125/budanov-2057541566.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_159:0:1856:1273_1920x0_80_0_0_d747527f513580ac2d1bcb55fe7dc81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, марко рубио, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, США, Марко Рубио, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Мирный план США по Украине
Киев пойдет на уступки территории под давлением США, заявил экс-разведчик

Экс-разведчик Геррейру: Киев пойдет на территориальные уступки под давлением США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украина под давлением США будет вынуждена пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования с учетом позиции России, заявил РИА Новости бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру.
"В Соединенных Штатах уже публично высказывались о том, что украинские территориальные уступки будут необходимы. Такие заявления от американских властей - четкий сигнал того, что на украинскую сторону оказывается давление, чтобы та признала - лучше начать готовить население к этому неизбежному шагу", - считает собеседник агентства.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Португальский экс-разведчик сравнил Украину с "Аль-Каидой"* из-за терактов
2 декабря, 02:25
По его оценке, отрицание уступок, звучащее на Украине, - это просто тактика властей в Киеве, еще не знающих, как объяснить населению неизбежность такого шага.
"Эти земли уже входят в состав России, они признаны в конституции РФ как часть страны, так что признание со стороны Украины будет рано или поздно. Альтернативы нет, и США, зная это, продолжат давление на украинскую сторону", - заключил он.
В воскресенье во Флориде прошли переговоры делегаций Украины и США. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. Портал Axios со ссылкой на украинских чиновников сообщил, что обсуждение было почти полностью сосредоточено на том, где в рамках урегулирования будет проходить граница между РФ и Украиной. Как утверждает портал со ссылкой на источники, эти переговоры были напряженными.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Американский экс-разведчик вынес смертный приговор Буданову*
25 ноября, 22:37
 
В миреУкраинаРоссияСШАМарко РубиоРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала