МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украина под давлением США будет вынуждена пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования с учетом позиции России, заявил РИА Новости бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру.

"В Соединенных Штатах уже публично высказывались о том, что украинские территориальные уступки будут необходимы. Такие заявления от американских властей - четкий сигнал того, что на украинскую сторону оказывается давление, чтобы та признала - лучше начать готовить население к этому неизбежному шагу", - считает собеседник агентства.