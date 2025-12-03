МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украина под давлением США будет вынуждена пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования с учетом позиции России, заявил РИА Новости бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру.
"В Соединенных Штатах уже публично высказывались о том, что украинские территориальные уступки будут необходимы. Такие заявления от американских властей - четкий сигнал того, что на украинскую сторону оказывается давление, чтобы та признала - лучше начать готовить население к этому неизбежному шагу", - считает собеседник агентства.
В воскресенье во Флориде прошли переговоры делегаций Украины и США. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. Портал Axios со ссылкой на украинских чиновников сообщил, что обсуждение было почти полностью сосредоточено на том, где в рамках урегулирования будет проходить граница между РФ и Украиной. Как утверждает портал со ссылкой на источники, эти переговоры были напряженными.
