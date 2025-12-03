На Алтае трех человек заподозрили в хищении 30 миллионов рублей

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Генерального директора компании ООО "Орбита" и двух его сотрудников обвиняют в хищении более 30 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа, их имущество арестовано, сообщается в Генерального директора компании ООО "Орбита" и двух его сотрудников обвиняют в хищении более 30 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа, их имущество арестовано, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.

Отмечается, что военные следственные органы СК России расследуют дело против генерального директора ООО "Орбита" Сергея Никитина и его сотрудников Константина Савушкина и Ольги Королевой.

"В 2022 году между органом местного самоуправления и ООО "Орбита" заключены договоры на управление многоквартирными домами в Алтайском крае . Контроль за выполнением условий договоров возлагался на Никитина, Савушкина и Королеву. В 2022 году Никитин, Савушкин и Королева оформили фиктивные документы о выполнении ремонта многоквартирных домов и похитили денежные средства в размере свыше 30 млн рублей, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере", - говорится в релизе.

В результате преступления условия договоров выполнены не были, надлежащее содержание многоквартирных домов не осуществлялось. В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство военного следователя о наложении ареста на имущество обвиняемых.

В октябре ведомство сообщало, что суд арестовал сотрудника филиала "Росжилкомплекса" Константина Савушкина по делу о хищении средств, выделенных на ремонт многоквартирных домов в Алтайском крае. Отмечалось, что эти дома расположены на территории юрисдикции ФГАУ "Росжилкомплекс". В оформлении фиктивных документов о выполнении ремонта также участвовали сотрудники ООО "Орбита".