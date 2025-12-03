На Алтае трех человек заподозрили в хищении 30 миллионов рублей

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Генерального директора компании ООО "Орбита" и двух его сотрудников обвиняют в хищении более 30 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа, их имущество арестовано, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
Отмечается, что военные следственные органы СК России расследуют дело против генерального директора ООО "Орбита" Сергея Никитина и его сотрудников Константина Савушкина и Ольги Королевой.
СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей
20 октября, 13:19
"В 2022 году между органом местного самоуправления и ООО "Орбита" заключены договоры на управление многоквартирными домами в Алтайском крае. Контроль за выполнением условий договоров возлагался на Никитина, Савушкина и Королеву. В 2022 году Никитин, Савушкин и Королева оформили фиктивные документы о выполнении ремонта многоквартирных домов и похитили денежные средства в размере свыше 30 млн рублей, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере", - говорится в релизе.
В результате преступления условия договоров выполнены не были, надлежащее содержание многоквартирных домов не осуществлялось. В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство военного следователя о наложении ареста на имущество обвиняемых.
В октябре ведомство сообщало, что суд арестовал сотрудника филиала "Росжилкомплекса" Константина Савушкина по делу о хищении средств, выделенных на ремонт многоквартирных домов в Алтайском крае. Отмечалось, что эти дома расположены на территории юрисдикции ФГАУ "Росжилкомплекс". В оформлении фиктивных документов о выполнении ремонта также участвовали сотрудники ООО "Орбита".
ФГАУ "Росжилкомплекс" — специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала ВС РФ, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации их жилищных прав, создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы.