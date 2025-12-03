Рейтинг@Mail.ru
На Алтае трех человек заподозрили в хищении 30 миллионов рублей - РИА Новости, 03.12.2025
17:06 03.12.2025
На Алтае трех человек заподозрили в хищении 30 миллионов рублей
На Алтае трех человек заподозрили в хищении 30 миллионов рублей
Генерального директора компании ООО "Орбита" и двух его сотрудников обвиняют в хищении более 30 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T17:06:00+03:00
2025-12-03T17:06:00+03:00
происшествия
россия
алтайский край
сергей никитин
следственный комитет россии (ск рф)
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия, россия, алтайский край, сергей никитин, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Алтайский край, Сергей Никитин, Следственный комитет России (СК РФ), Дело замминистра обороны Тимура Иванова
На Алтае трех человек заподозрили в хищении 30 миллионов рублей

На Алтае трех человек заподозрили в хищении 30 миллионов рублей у Минобороны

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Генерального директора компании ООО "Орбита" и двух его сотрудников обвиняют в хищении более 30 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа, их имущество арестовано, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
Отмечается, что военные следственные органы СК России расследуют дело против генерального директора ООО "Орбита" Сергея Никитина и его сотрудников Константина Савушкина и Ольги Королевой.
"В 2022 году между органом местного самоуправления и ООО "Орбита" заключены договоры на управление многоквартирными домами в Алтайском крае. Контроль за выполнением условий договоров возлагался на Никитина, Савушкина и Королеву. В 2022 году Никитин, Савушкин и Королева оформили фиктивные документы о выполнении ремонта многоквартирных домов и похитили денежные средства в размере свыше 30 млн рублей, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере", - говорится в релизе.
В результате преступления условия договоров выполнены не были, надлежащее содержание многоквартирных домов не осуществлялось. В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство военного следователя о наложении ареста на имущество обвиняемых.
В октябре ведомство сообщало, что суд арестовал сотрудника филиала "Росжилкомплекса" Константина Савушкина по делу о хищении средств, выделенных на ремонт многоквартирных домов в Алтайском крае. Отмечалось, что эти дома расположены на территории юрисдикции ФГАУ "Росжилкомплекс". В оформлении фиктивных документов о выполнении ремонта также участвовали сотрудники ООО "Орбита".
ФГАУ "Росжилкомплекс" — специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала ВС РФ, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации их жилищных прав, создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы.
ПроисшествияРоссияАлтайский крайСергей НикитинСледственный комитет России (СК РФ)Дело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
