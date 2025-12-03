Хегсет назвал идеальным ужин в компании Путина

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет описал идеальную компанию для ужина: президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп и Владимир Зеленский едят салат с русским соусом.

Так он ответил на вопрос, каких троих людей пригласил бы на ужин. Хегсет добавил, что на таком мероприятии подавали бы салат с "русской заправкой".