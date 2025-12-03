Рейтинг@Mail.ru
Хегсет назвал идеальным ужин в компании Путина
03:15 03.12.2025 (обновлено: 09:32 03.12.2025)
Хегсет назвал идеальным ужин в компании Путина
Хегсет назвал идеальным ужин в компании Путина
2025-12-03T03:15:00+03:00
2025-12-03T09:32:00+03:00
в мире
россия
сша
пит хегсет
владимир путин
дональд трамп
министерство обороны сша
россия
сша
в мире, россия, сша, пит хегсет, владимир путин, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Пит Хегсет, Владимир Путин, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Хегсет назвал идеальным ужин в компании Путина

Хегсет назвал идеальным ужин в компании Путина, Трампа и Зеленского

© AP Photo / Andrew HarnikПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет описал идеальную компанию для ужина: президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп и Владимир Зеленский едят салат с русским соусом.
"Я думаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Это был бы ужин за мир", — сказал Хегсет в подкасте журналистки Кэйти Миллер.
Так он ответил на вопрос, каких троих людей пригласил бы на ужин. Хегсет добавил, что на таком мероприятии подавали бы салат с "русской заправкой".
Русским соусом называют пикантную заправку для салатов на основе майонеза и кетчупа.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Хегсет считает, что стал главой Пентагона по воле Бога
Вчера, 02:34
 
В миреРоссияСШАПит ХегсетВладимир ПутинДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
