Хегсет считает, что стал главой Пентагона по воле Бога
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что занял эту должность по воле Божьей, а также по просьбе американского президента Дональда Трампа. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T02:34:00+03:00
в мире
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
