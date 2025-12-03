Рейтинг@Mail.ru
Хегсет считает, что стал главой Пентагона по воле Бога
02:34 03.12.2025
Хегсет считает, что стал главой Пентагона по воле Бога
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что занял эту должность по воле Божьей, а также по просьбе американского президента Дональда Трампа. РИА Новости, 03.12.2025
в мире, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Пит Хегсет
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что занял эту должность по воле Божьей, а также по просьбе американского президента Дональда Трампа.
"Это произошло только по божьему замыслу и по просьбе президента Трампа, чтобы послужить нации", - сказал он в подкасте журналистки Кэйти Миллер.
По словам Хегсета, он не раздумывая согласился на предложение возглавить американское военное ведомство и считает свою должность благословением.
В мире, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
 
 
