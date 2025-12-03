ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цеху по сборке беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских войск и наемников в 145 районах.