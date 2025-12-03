Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 03.12.2025 (обновлено: 13:13 03.12.2025)
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море
За минувшие сутки российские моряки уничтожили два украинских безэкипажных катера, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.12.2025
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море

Корабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. За минувшие сутки российские моряки уничтожили два украинских безэкипажных катера, сообщило Минобороны.
"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ", — говорится в сводке.
Американская бронемашина MaxxPro и турецкая Kirpi во время учений в Житомирской области
Иностранная бронетехника не задерживалась в частях ВСУ, рассказал пленный
Вчера, 09:28
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цеху по сборке беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских войск и наемников в 145 районах.
Силы ПВО, в свою очередь, сбили за сутки 251 дрон.
На прошлой неделе украинские безэкипажные катера атаковали в Черном море, у берегов Турции два танкера под флагом Гамбии, а 2 декабря — российский танкер, шедший в Грузию с растительным маслом.
Президент Владимир Путин назвал эти атаки пиратством. Он предупредил, что Россия расширит номенклатуру ударов по портовым сооружениям и кораблям и судам, которые заходят в украинские порты. Если атаки будут продолжаться, то Москва рассмотрит возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские операции, добавил Путин. А самый радикальный способ, по его словам, – отрезать Украину от моря.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
