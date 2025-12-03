ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. За минувшие сутки российские моряки уничтожили два украинских безэкипажных катера, сообщило Минобороны.
"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ", — говорится в сводке.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цеху по сборке беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских войск и наемников в 145 районах.
Силы ПВО, в свою очередь, сбили за сутки 251 дрон.
Президент Владимир Путин назвал эти атаки пиратством. Он предупредил, что Россия расширит номенклатуру ударов по портовым сооружениям и кораблям и судам, которые заходят в украинские порты. Если атаки будут продолжаться, то Москва рассмотрит возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские операции, добавил Путин. А самый радикальный способ, по его словам, – отрезать Украину от моря.
