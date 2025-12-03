https://ria.ru/20251203/kapitan-2059414149.html
В Приморье капитана рыболовного судна осудили за вылов креветок
В Приморье капитана рыболовного судна осудили за вылов креветок - РИА Новости, 03.12.2025
В Приморье капитана рыболовного судна осудили за вылов креветок
Капитан рыболовного судна в Находке Приморского края осужден на 3 года условно за незаконный вылов 14 тысяч креветок, ущерб от преступления превысил 3,2... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T08:05:00+03:00
2025-12-03T08:05:00+03:00
2025-12-03T08:05:00+03:00
происшествия
приморский край
россия
находка
дальневосточная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20250421/rybalka-2012434550.html
https://ria.ru/20251125/sud-2057326659.html
приморский край
россия
находка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, россия, находка, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Приморский край, Россия, Находка, Дальневосточная транспортная прокуратура
В Приморье капитана рыболовного судна осудили за вылов креветок
Капитана в Приморье условно осудили за вылов креветок на 3,2 миллиона рублей
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Капитан рыболовного судна в Находке Приморского края осужден на 3 года условно за незаконный вылов 14 тысяч креветок, ущерб от преступления превысил 3,2 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
В ведомстве рассказали, что мужчина был капитаном рыболовного судна, которое в апреле 2022 года работало в территориальном море РФ
в Лазовском районе Приморского края
.
"Имея разрешение только на вылов разнорыбицы, он организовал незаконную добычу тралом креветки северной, гребенчатой и равнолапой японской в общем количестве более 14 тысяч особей, после чего поручил экипажу рассортировать ее и сварить в специальном чане, установленном на судне", - сообщили в прокуратуре.
"С учетом позиции прокуратуры суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также он лишен права заниматься деятельностью по добыче водных биологических ресурсов на 1 год. Промысловое орудие лова – трал донный - подлежит уничтожению", - отметили в ДВТП.
Также суд удовлетворил иск Находкинского транспортного прокурора о взыскании с осужденного в доход РФ более 3,2 миллиона рублей в счет возмещения ущерба.
На банковские счета капитана наложен арест в пределах суммы взыскания.