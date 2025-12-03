В Приморье капитана рыболовного судна осудили за вылов креветок

ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Капитан рыболовного судна в Находке Приморского края осужден на 3 года условно за незаконный вылов 14 тысяч креветок, ущерб от преступления превысил 3,2 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Лазовском районе Приморского края. В ведомстве рассказали, что мужчина был капитаном рыболовного судна, которое в апреле 2022 года работало в территориальном море РФ

"Имея разрешение только на вылов разнорыбицы, он организовал незаконную добычу тралом креветки северной, гребенчатой и равнолапой японской в общем количестве более 14 тысяч особей, после чего поручил экипажу рассортировать ее и сварить в специальном чане, установленном на судне", - сообщили в прокуратуре.

Мужчина признал вину.

"С учетом позиции прокуратуры суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также он лишен права заниматься деятельностью по добыче водных биологических ресурсов на 1 год. Промысловое орудие лова – трал донный - подлежит уничтожению", - отметили в ДВТП.

Также суд удовлетворил иск Находкинского транспортного прокурора о взыскании с осужденного в доход РФ более 3,2 миллиона рублей в счет возмещения ущерба.