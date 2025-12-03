Рейтинг@Mail.ru
В Приморье капитана рыболовного судна осудили за вылов креветок - РИА Новости, 03.12.2025
08:05 03.12.2025
В Приморье капитана рыболовного судна осудили за вылов креветок
В Приморье капитана рыболовного судна осудили за вылов креветок
Капитан рыболовного судна в Находке Приморского края осужден на 3 года условно за незаконный вылов 14 тысяч креветок, ущерб от преступления превысил 3,2... РИА Новости, 03.12.2025
происшествия
приморский край
россия
находка
дальневосточная транспортная прокуратура
приморский край
россия
находка
происшествия, приморский край, россия, находка, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Приморский край, Россия, Находка, Дальневосточная транспортная прокуратура
В Приморье капитана рыболовного судна осудили за вылов креветок

Капитана в Приморье условно осудили за вылов креветок на 3,2 миллиона рублей

Молоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Капитан рыболовного судна в Находке Приморского края осужден на 3 года условно за незаконный вылов 14 тысяч креветок, ущерб от преступления превысил 3,2 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
В ведомстве рассказали, что мужчина был капитаном рыболовного судна, которое в апреле 2022 года работало в территориальном море РФ в Лазовском районе Приморского края.
"Имея разрешение только на вылов разнорыбицы, он организовал незаконную добычу тралом креветки северной, гребенчатой и равнолапой японской в общем количестве более 14 тысяч особей, после чего поручил экипажу рассортировать ее и сварить в специальном чане, установленном на судне", - сообщили в прокуратуре.
Мужчина признал вину.
"С учетом позиции прокуратуры суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также он лишен права заниматься деятельностью по добыче водных биологических ресурсов на 1 год. Промысловое орудие лова – трал донный - подлежит уничтожению", - отметили в ДВТП.
Также суд удовлетворил иск Находкинского транспортного прокурора о взыскании с осужденного в доход РФ более 3,2 миллиона рублей в счет возмещения ущерба.
На банковские счета капитана наложен арест в пределах суммы взыскания.
Происшествия Приморский край Россия Находка Дальневосточная транспортная прокуратура
 
 
