Канада выделит 200 миллионов долларов на оружие для Украины в рамках PURL

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Канада вместе с другими союзниками по НАТО закупит дополнительное вооружение для Украины в рамках инициативы PURL, доля Оттавы в новом пакете составит 200 миллионов долларов, заявила канадский министр иностранных дел Анита Ананд.
"Канада вместе с несколькими союзников приобретет пакет военной помощи в рамках PURL... Вклад Канады в этот пакет PURL будет составлять 200 миллионов долларов, таким образом, общий вклад Канады составляет 890 миллионов долларов за последние шесть месяцев", - отметила она по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
Ананд добавила, что Канада также передаст 35 миллионов долларов в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО (CAP) для Украины на закупку топлива, средств связи, медикаментов и другого оборудования.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.