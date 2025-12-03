Канада выделит 200 миллионов долларов на оружие для Украины в рамках PURL

Рейтинг@Mail.ru
10:59 03.12.2025 (обновлено: 11:16 03.12.2025)
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Канада вместе с другими союзниками по НАТО закупит дополнительное вооружение для Украины в рамках инициативы PURL, доля Оттавы в новом пакете составит 200 миллионов долларов, заявила канадский министр иностранных дел Анита Ананд.
Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
Генсек НАТО Марко Рютте - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Неважно, как будет закупаться оружие для Украины, заявил Рютте
Вчера, 10:48
"Канада вместе с несколькими союзников приобретет пакет военной помощи в рамках PURL... Вклад Канады в этот пакет PURL будет составлять 200 миллионов долларов, таким образом, общий вклад Канады составляет 890 миллионов долларов за последние шесть месяцев", - отметила она по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
Ананд добавила, что Канада также передаст 35 миллионов долларов в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО (CAP) для Украины на закупку топлива, средств связи, медикаментов и другого оборудования.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Германия выделит 200 миллионов долларов на закупку вооружения для Украины
Вчера, 10:07
 
В миреУкраинаКанадаРоссияАнита АнандСергей ЛавровНАТОСанкции в отношении России
 
 
