Канада выделит 200 миллионов долларов на оружие для Украины в рамках PURL

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Канада вместе с другими союзниками по НАТО закупит дополнительное вооружение для Украины в рамках инициативы PURL, доля Оттавы в новом пакете составит 200 миллионов долларов, заявила канадский министр иностранных дел Анита Ананд.