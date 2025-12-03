На Камчатке за сутки зарегистрировали девять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 дек – РИА Новости. За минувшие сутки ученые зафиксировали у камчатского побережья девять афтершоков магнитудой до 5,0, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее было зарегистрировано пять не ощущаемых в населенных пунктах афтершоков магнитудой от 3, 7 до 5,0.
"За сутки зафиксированы 9 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. В населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались", - проинформировали спасатели в Telegram-канале.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. Вулканологи сообщают об активности вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального.
"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – отметили в ГУМЧС.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Наиболее мощные из них произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмическую активность как повышенную. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
