На Камчатке за сутки зарегистрировали девять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 дек – РИА Новости. За минувшие сутки ученые зафиксировали у камчатского побережья девять афтершоков магнитудой до 5,0, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее было зарегистрировано пять не ощущаемых в населенных пунктах афтершоков магнитудой от 3, 7 до 5,0.

"За сутки зафиксированы 9 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. В населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались", - проинформировали спасатели в Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. Вулканологи сообщают об активности вулканов Безымянного, Шивелуча , Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального.

"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – отметили в ГУМЧС.