Музей океана в Калининграде исполнит мечту мальчика с "Елки желаний"

КАЛИНИНГРАД, 3 дек – РИА Новости. Генеральный директор музея Мирового океана в Калининграде Денис Миронюк сообщил РИА Новости, что с радостью примет в гости Игоря Степаненко, который на "Елке желаний" в открытке рассказал о своей мечте посетить музей.

"Мы счастливы, что посещение музея Мирового океана становится мечтой, которую ребёнок загадывает на Новый год. С удовольствием примем Игоря Степаненко у себя в гостях. Уверен, что музей подарит ему вдохновение на отличную учебу и будущие свершения. Возможно, это будущий известный океанолог или отважный моряк!" - сказал Миронюк.