Музей океана в Калининграде исполнит мечту мальчика с "Елки желаний"

КАЛИНИНГРАД, 3 дек – РИА Новости. Генеральный директор музея Мирового океана в Калининграде Денис Миронюк сообщил РИА Новости, что с радостью примет в гости Игоря Степаненко, который на "Елке желаний" в открытке рассказал о своей мечте посетить музей.
В среду президент России Владимир Путин в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" снял с новогодней елки три открытки, на которых дети написали свои желания. Пятилетний Тимур из Ханты-Мансийского автономного округа мечтает попробовать себя в роли сотрудника ДПС, девятилетняя Варя мечтает встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса. Также глава государства пообещал исполнить желание семилетнего Игоря из Московской области, который мечтает посетить Музей мирового океана в Калининграде.
"Мы счастливы, что посещение музея Мирового океана становится мечтой, которую ребёнок загадывает на Новый год. С удовольствием примем Игоря Степаненко у себя в гостях. Уверен, что музей подарит ему вдохновение на отличную учебу и будущие свершения. Возможно, это будущий известный океанолог или отважный моряк!" - сказал Миронюк.
Вчера, 14:38