https://ria.ru/20251203/kadyrov-2059652666.html
Кадыров отреагировал на слова Путина о войне с Европой
Кадыров отреагировал на слова Путина о войне с Европой - РИА Новости, 04.12.2025
Кадыров отреагировал на слова Путина о войне с Европой
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ не собирается воевать с Европой, но в случае чего готова на... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-03T23:39:00+03:00
2025-12-03T23:39:00+03:00
2025-12-04T00:10:00+03:00
в мире
россия
европа
рамзан кадыров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_37e9bde0a4917ccc7ebdec5e047aad71.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059327557.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_873d7dd8627300a9c8c3519a2dc4b038.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, рамзан кадыров, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Кадыров отреагировал на слова Путина о войне с Европой
Кадыров заявил, что не будет церемониться с теми, кто решит развязать войну с РФ
ГРОЗНЫЙ, 3 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ не собирается воевать с Европой, но в случае чего готова на это, заявил, что не будет церемониться с теми, кто решит развязать войну.
Ранее Путин
заявил, что Россия
не собирается воевать с Европой
, но "если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас".
«
"Церемониться уж точно не будем, Владимир Владимирович, ждем приказа!" - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни выразил уверенность, что "все закончится очень быстро" и не в пользу тех, кто нападет на Россию.
Кадыров также задал Путину вопрос, не обидится ли он, если Европа сразу начнет извиняться добровольно.