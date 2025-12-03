Рейтинг@Mail.ru
23:39 03.12.2025 (обновлено: 00:10 04.12.2025)
Кадыров отреагировал на слова Путина о войне с Европой

Кадыров заявил, что не будет церемониться с теми, кто решит развязать войну с РФ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 3 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ не собирается воевать с Европой, но в случае чего готова на это, заявил, что не будет церемониться с теми, кто решит развязать войну.
Ранее Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но "если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас".
"Церемониться уж точно не будем, Владимир Владимирович, ждем приказа!" - написал Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни выразил уверенность, что "все закончится очень быстро" и не в пользу тех, кто нападет на Россию.
Кадыров также задал Путину вопрос, не обидится ли он, если Европа сразу начнет извиняться добровольно.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин рассказал, что произойдет, если Европа вдруг начнет войну с Россией
2 декабря, 18:46
 
В миреРоссияЕвропаРамзан КадыровВладимир Путин
 
 
