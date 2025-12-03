Рейтинг@Mail.ru
Все пожарные части Шурышкарского района обновили на Ямале - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
11:44 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/jamal-2059458809.html
Все пожарные части Шурышкарского района обновили на Ямале
Все пожарные части Шурышкарского района обновили на Ямале - РИА Новости, 03.12.2025
Все пожарные части Шурышкарского района обновили на Ямале
Все пожарные части Шурышкарского района Ямала обновили за семь лет, последнее новое здание для огнеборцев сдали в селе Мужи, сообщает губернатор ЯНАО Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:44:00+03:00
2025-12-03T11:44:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
шурышкарский район
дмитрий артюхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152240/87/1522408771_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936df9006c7444689bc86e93a670f252.jpg
https://ria.ru/20251128/yamal-2058505354.html
https://ria.ru/20251202/yamal-2059301295.html
ямал
шурышкарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152240/87/1522408771_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e746daa7eb361566dfbed3b8468367a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, шурышкарский район, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Шурышкарский район, Дмитрий Артюхов
Все пожарные части Шурышкарского района обновили на Ямале

Артюхов: пожарные части Шурышкарского района Ямала обновили за семь лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САЛЕХАРД, 3 дек – РИА Новости. Все пожарные части Шурышкарского района Ямала обновили за семь лет, последнее новое здание для огнеборцев сдали в селе Мужи, сообщает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"В Мужах новоселье отмечают сотрудники окружной противопожарной службы – построили для них новое, просторное здание с тёплым гаражом. Так завершили обновление пожарных депо в Шурышкарском районе – возвели их в четырёх крупных посёлках", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Губернатор Ямала обсудил дальнейшее взаимодействие с главой "Транснефти"
28 ноября, 20:39
По его словам, обновление пожарных частей в регионе началось семь лет назад. За это время на Ямале было построено 24 новых здания, включая объекты в самых маленьких и отдаленных поселениях.
"Регулярно закупаем самую нужную технику – как раз в Мужи в следующем году поставим новую пожарную автоцистерну с лестницей. Это вклад в безопасность на Ямале и благодарность бойцам за самоотверженную работу", - добавил Артюхов.
По данным правительства Ямала, переезд огнеборцев села Мужи в новое модульное здание площадью 800 квадратных метров стал финальной точкой в обновлении всех пожарных частей Шурышкарского района. Ранее в новые современные условия переехали сотрудники таких крупных сел, как Овгорт, Горки и Шурышкары.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
На Ямале открылся тридцатый детский сад за последние семь лет
2 декабря, 17:46
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалШурышкарский районДмитрий Артюхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала