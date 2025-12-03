Все пожарные части Шурышкарского района обновили на Ямале

САЛЕХАРД, 3 дек – РИА Новости. Все пожарные части Шурышкарского района Ямала обновили за семь лет, последнее новое здание для огнеборцев сдали в селе Мужи, сообщает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"В Мужах новоселье отмечают сотрудники окружной противопожарной службы – построили для них новое, просторное здание с тёплым гаражом. Так завершили обновление пожарных депо в Шурышкарском районе – возвели их в четырёх крупных посёлках", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.

По его словам, обновление пожарных частей в регионе началось семь лет назад. За это время на Ямале было построено 24 новых здания, включая объекты в самых маленьких и отдаленных поселениях.

"Регулярно закупаем самую нужную технику – как раз в Мужи в следующем году поставим новую пожарную автоцистерну с лестницей. Это вклад в безопасность на Ямале и благодарность бойцам за самоотверженную работу", - добавил Артюхов.