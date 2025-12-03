https://ria.ru/20251203/jamal-2059458809.html
Все пожарные части Шурышкарского района обновили на Ямале
Все пожарные части Шурышкарского района обновили на Ямале
Все пожарные части Шурышкарского района Ямала обновили за семь лет, последнее новое здание для огнеборцев сдали в селе Мужи, сообщает губернатор ЯНАО Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2025
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
шурышкарский район
дмитрий артюхов
ямал
шурышкарский район
Все пожарные части Шурышкарского района обновили на Ямале
Артюхов: пожарные части Шурышкарского района Ямала обновили за семь лет
САЛЕХАРД, 3 дек – РИА Новости. Все пожарные части Шурышкарского района Ямала обновили за семь лет, последнее новое здание для огнеборцев сдали в селе Мужи, сообщает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"В Мужах новоселье отмечают сотрудники окружной противопожарной службы – построили для них новое, просторное здание с тёплым гаражом. Так завершили обновление пожарных депо в Шурышкарском районе – возвели их в четырёх крупных посёлках", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
По его словам, обновление пожарных частей в регионе началось семь лет назад. За это время на Ямале было построено 24 новых здания, включая объекты в самых маленьких и отдаленных поселениях.
"Регулярно закупаем самую нужную технику – как раз в Мужи в следующем году поставим новую пожарную автоцистерну с лестницей. Это вклад в безопасность на Ямале и благодарность бойцам за самоотверженную работу", - добавил Артюхов.
По данным правительства Ямала, переезд огнеборцев села Мужи в новое модульное здание площадью 800 квадратных метров стал финальной точкой в обновлении всех пожарных частей Шурышкарского района. Ранее в новые современные условия переехали сотрудники таких крупных сел, как Овгорт, Горки и Шурышкары.