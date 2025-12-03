На Ямале экс-глава изолятора получил срок за передачу наркотиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Бывшего начальника изолятора временного содержания в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа приговорили к 18 годам колонии за передачу заключенному наркотиков, предметов бытового назначения и телефонов, сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону.

"Бывший начальник ИВС отделения МВД России по Ноябрьску по предварительному сговору с другим лицом за денежное вознаграждение осуществил незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере лицу, содержащемуся в изоляторе. Помимо этого, он за денежное вознаграждение передал… предметы бытового назначения, а также запрещенные к обороту сотовые телефоны", – рассказали в управлении.

Как уточнили в ведомстве, вменяли ему три уголовные статьи: мошенничество, получение должностным лицом взятки и незаконный сбыт наркотических средств с использованием должностного положения.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.