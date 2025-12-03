https://ria.ru/20251203/jamal-2059441513.html
На Ямале экс-глава изолятора получил срок за передачу наркотиков
На Ямале экс-глава изолятора получил срок за передачу наркотиков - РИА Новости, 03.12.2025
На Ямале экс-глава изолятора получил срок за передачу наркотиков
Бывшего начальника изолятора временного содержания в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа приговорили к 18 годам колонии за передачу заключенному... РИА Новости, 03.12.2025
происшествия
ноябрьск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
происшествия, ноябрьск, россия, следственный комитет россии (ск рф), ямал
На Ямале экс-глава изолятора получил срок за передачу наркотиков
На Ямале экс-глава изолятора получил 18 лет колонии за передачу наркотиков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Бывшего начальника изолятора временного содержания в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа приговорили к 18 годам колонии за передачу заключенному наркотиков, предметов бытового назначения и телефонов, сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону.
"Бывший начальник ИВС отделения МВД России по Ноябрьску
по предварительному сговору с другим лицом за денежное вознаграждение осуществил незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере лицу, содержащемуся в изоляторе. Помимо этого, он за денежное вознаграждение передал… предметы бытового назначения, а также запрещенные к обороту сотовые телефоны", – рассказали в управлении.
Как уточнили в ведомстве, вменяли ему три уголовные статьи: мошенничество, получение должностным лицом взятки и незаконный сбыт наркотических средств с использованием должностного положения.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Помимо этого, фигуранту назначили штраф 1,3 миллиона рублей, ограничили право занимать аналогичные должности на срок три года и лишили звания капитана полиции.