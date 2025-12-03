Рейтинг@Mail.ru
На Ямале экс-глава изолятора получил срок за передачу наркотиков - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/jamal-2059441513.html
На Ямале экс-глава изолятора получил срок за передачу наркотиков
На Ямале экс-глава изолятора получил срок за передачу наркотиков - РИА Новости, 03.12.2025
На Ямале экс-глава изолятора получил срок за передачу наркотиков
Бывшего начальника изолятора временного содержания в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа приговорили к 18 годам колонии за передачу заключенному... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:53:00+03:00
2025-12-03T10:53:00+03:00
происшествия
ноябрьск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ямал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
https://ria.ru/20250618/arest-2023682630.html
ноябрьск
россия
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ноябрьск, россия, следственный комитет россии (ск рф), ямал
Происшествия, Ноябрьск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ямал
На Ямале экс-глава изолятора получил срок за передачу наркотиков

На Ямале экс-глава изолятора получил 18 лет колонии за передачу наркотиков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Бывшего начальника изолятора временного содержания в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа приговорили к 18 годам колонии за передачу заключенному наркотиков, предметов бытового назначения и телефонов, сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону.
"Бывший начальник ИВС отделения МВД России по Ноябрьску по предварительному сговору с другим лицом за денежное вознаграждение осуществил незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере лицу, содержащемуся в изоляторе. Помимо этого, он за денежное вознаграждение передал… предметы бытового назначения, а также запрещенные к обороту сотовые телефоны", – рассказали в управлении.
Как уточнили в ведомстве, вменяли ему три уголовные статьи: мошенничество, получение должностным лицом взятки и незаконный сбыт наркотических средств с использованием должностного положения.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Помимо этого, фигуранту назначили штраф 1,3 миллиона рублей, ограничили право занимать аналогичные должности на срок три года и лишили звания капитана полиции.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Брянске арестовали замначальника СИЗО
18 июня, 19:27
 
ПроисшествияНоябрьскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ямал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала