https://ria.ru/20251203/izrail-2059465748.html
Израиль откроет КПП "Рафах" для выезда палестинцев из Газы
Израиль откроет КПП "Рафах" для выезда палестинцев из Газы - РИА Новости, 03.12.2025
Израиль откроет КПП "Рафах" для выезда палестинцев из Газы
Израиль в ближайшие дни откроет КПП "Рафах" для выезда палестинцев из Газы в Египет, сообщила пресс-служба офиса координатора действий правительства Израиля на... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:02:00+03:00
2025-12-03T12:02:00+03:00
2025-12-03T12:02:00+03:00
в мире
израиль
египет
раф
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101826/44/1018264470_0:52:2000:1177_1920x0_80_0_0_6f7ceefc7961d697dd51e42ba6b6d002.jpg
https://ria.ru/20251203/konflikt-1915630213.html
израиль
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101826/44/1018264470_301:0:1974:1255_1920x0_80_0_0_c0208a2f60a6e7a2fe858c2d92f12015.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, египет, раф, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Египет, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль откроет КПП "Рафах" для выезда палестинцев из Газы
Израиль откроет КПП "Рафах" для выезда палестинцев из Газы в ближайшие дни