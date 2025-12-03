Рейтинг@Mail.ru
12:02 03.12.2025
Израиль откроет КПП "Рафах" для выезда палестинцев из Газы
Израиль откроет КПП "Рафах" для выезда палестинцев из Газы
в мире
израиль
египет
раф
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, израиль, египет, раф, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Египет, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль откроет КПП "Рафах" для выезда палестинцев из Газы

Израиль откроет КПП "Рафах" для выезда палестинцев из Газы в ближайшие дни

© AP Photo / Hatem MoussaКПП "Рафах"
© AP Photo / Hatem Moussa
КПП "Рафах". Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 дек - РИА Новости. Израиль в ближайшие дни откроет КПП "Рафах" для выезда палестинцев из Газы в Египет, сообщила пресс-служба офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).
"В соответствии с соглашением о прекращении огня и директивой политического руководства, КПП "Рафах" будет открыт в ближайшие дни исключительно для выхода жителей из сектора Газа в Египет. Выход жителей через переход "Рафах" будет осуществляться при координации с Египтом после проверки со стороны Израиля и под наблюдением миссии Европейского Союза, аналогично механизму, который действовал в январе 2025 года", - говорится в сообщении для прессы.
