СМИ: Италия хочет отложить одобрение указа о продлении военной помощи Киеву

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти Италии планируют отложить одобрение указа о продлении военной помощи Киеву на следующий год, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные осведомленные источники.
По данным агентства, указ отложили на фоне разногласий в правительстве премьера страны Джорджи Мелони. Отмечается, что вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини ставит под вопрос рациональность продолжения помощи Украине.
"Правительство Италии планирует отложить одобрение указа, который позволит Риму продлить отправку военных припасов Украине на следующий год", - заявили агентству источники.
Источники уточнили, что обсуждение указа было на повестке дня на среду, однако в итоге его убрали, так как расписание уже "итак было слишком забито".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.