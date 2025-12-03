Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Италия хочет отложить одобрение указа о продлении военной помощи Киеву
00:14 03.12.2025
СМИ: Италия хочет отложить одобрение указа о продлении военной помощи Киеву
В мире, Украина, Италия, Россия, Джорджа Мелони, Маттео Сальвини, Сергей Лавров, НАТО
Reuters: Италия хочет отложить одобрение указа о продлении военной помощи Киеву

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти Италии планируют отложить одобрение указа о продлении военной помощи Киеву на следующий год, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные осведомленные источники.
По данным агентства, указ отложили на фоне разногласий в правительстве премьера страны Джорджи Мелони. Отмечается, что вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини ставит под вопрос рациональность продолжения помощи Украине.
Вид города Рима - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Италии заявили, что конфликт на Украине не показывает признаков разрядки
17 ноября, 23:46
"Правительство Италии планирует отложить одобрение указа, который позволит Риму продлить отправку военных припасов Украине на следующий год", - заявили агентству источники.
Источники уточнили, что обсуждение указа было на повестке дня на среду, однако в итоге его убрали, так как расписание уже "итак было слишком забито".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Мелони заявила о готовности Италии способствовать урегулированию на Украине
22 ноября, 13:41
 
В миреУкраинаИталияРоссияДжорджа МелониМаттео СальвиниСергей ЛавровНАТО
 
 
