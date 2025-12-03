Россиянам рекомендовали не делать фото в Иране

Председатель парламента Ирана также добавил, что блокировку социальных сетей в Иране в той форме, в которой она существует в настоящий момент, считает ошибкой, при этом он отметил, что в экстренных ситуациях она может быть необходимой.

Telegram был заблокирован в Иране по решению суда в апреле 2018 года, судебные органы сослались на жалобы со стороны граждан и несоблюдение мессенджером законодательства Ирана. Несмотря на подобное решение и попытки властей внедрить иранские приложения для общения, Telegram остался популярен в Иране не только среди местного населения, использующего для обхода блокировки VPN, но и в государственных органах власти. При этом до судебного решения мессенджер подвергался временной блокировке во время протестов в конце 2017 - начале 2018 года.