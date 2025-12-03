Россиянам рекомендовали не делать фото в Иране

ТЕГЕРАН, 3 дек - РИА Новости. Посольство России в иранской столице рекомендовало российским гражданам воздержаться от фото- и видеосъемки при посещении Ирана.
"В целях недопущения нежелательных инцидентов и непроизвольных правонарушений российским гражданам настоятельно рекомендуется при поездках в Исламскую Республику Иран воздерживаться от фото- и видеосъемки, строго следовать требованиям местного законодательства и проявлять разумную осторожность и осмотрительность", - говорится в официальном Telegram-канале российского посольства.
Накануне председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что власти государства изучают возможность разблокировки Telegram в стране.
Он напомнил, что Высший совет по киберпространству Ирана разработал документ из 32 пунктов, которые, в том числе регулируют работу соцсетей.
Председатель парламента Ирана также добавил, что блокировку социальных сетей в Иране в той форме, в которой она существует в настоящий момент, считает ошибкой, при этом он отметил, что в экстренных ситуациях она может быть необходимой.
Telegram был заблокирован в Иране по решению суда в апреле 2018 года, судебные органы сослались на жалобы со стороны граждан и несоблюдение мессенджером законодательства Ирана. Несмотря на подобное решение и попытки властей внедрить иранские приложения для общения, Telegram остался популярен в Иране не только среди местного населения, использующего для обхода блокировки VPN, но и в государственных органах власти. При этом до судебного решения мессенджер подвергался временной блокировке во время протестов в конце 2017 - начале 2018 года.