Россиянам рекомендовали не делать фото в Иране
12:55 03.12.2025 (обновлено: 13:13 03.12.2025)
Россиянам рекомендовали не делать фото в Иране
Посольство России в иранской столице рекомендовало российским гражданам воздержаться от фото- и видеосъемки при посещении Ирана. РИА Новости, 03.12.2025
Россиянам рекомендовали не делать фото в Иране

Посольство РФ призвало россиян воздержаться от фото- и видеосъемки в Иране

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 дек - РИА Новости. Посольство России в иранской столице рекомендовало российским гражданам воздержаться от фото- и видеосъемки при посещении Ирана.
"В целях недопущения нежелательных инцидентов и непроизвольных правонарушений российским гражданам настоятельно рекомендуется при поездках в Исламскую Республику Иран воздерживаться от фото- и видеосъемки, строго следовать требованиям местного законодательства и проявлять разумную осторожность и осмотрительность", - говорится в официальном Telegram-канале российского посольства.
Иран. Деште-Лут, самая жаркая пустыня в мире - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Иран из-за засухи вывел из эксплуатации ГЭС
29 ноября, 21:29
Накануне председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что власти государства изучают возможность разблокировки Telegram в стране.
Он напомнил, что Высший совет по киберпространству Ирана разработал документ из 32 пунктов, которые, в том числе регулируют работу соцсетей.
Председатель парламента Ирана также добавил, что блокировку социальных сетей в Иране в той форме, в которой она существует в настоящий момент, считает ошибкой, при этом он отметил, что в экстренных ситуациях она может быть необходимой.
Telegram был заблокирован в Иране по решению суда в апреле 2018 года, судебные органы сослались на жалобы со стороны граждан и несоблюдение мессенджером законодательства Ирана. Несмотря на подобное решение и попытки властей внедрить иранские приложения для общения, Telegram остался популярен в Иране не только среди местного населения, использующего для обхода блокировки VPN, но и в государственных органах власти. При этом до судебного решения мессенджер подвергался временной блокировке во время протестов в конце 2017 - начале 2018 года.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
СМИ: Иран восстанавливает военный потенциал после конфликта с Израилем
30 ноября, 11:29
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
