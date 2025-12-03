Рейтинг@Mail.ru
22:06 03.12.2025
Собянин рассказал, когда откроют московский ипподром
москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал, когда откроют московский ипподром

Собянин сообщил, что московский ипподром будет открыт в следующем году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковский ипподром
Московский ипподром - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Московский ипподром. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Московский ипподром будет открыт в следующем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Надеюсь, что в следующем году этот сложнейший проект будет завершен", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24", упоминая московский ипподром.
Собянин отметил, что сейчас ведется реставрация исторического корпуса ипподрома.
"Помимо этого, все беговые дорожки реконструируются, первоклассное освещение, конюшни, манеж для проведения соревнований и так далее", - отметил Собянин.
Москва
 
 
