Собянин рассказал, когда откроют московский ипподром

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Московский ипподром будет открыт в следующем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что сейчас ведется реставрация исторического корпуса ипподрома.

"Помимо этого, все беговые дорожки реконструируются, первоклассное освещение, конюшни, манеж для проведения соревнований и так далее", - отметил Собянин.