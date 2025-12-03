https://ria.ru/20251203/ippodrom-2059642854.html
Собянин рассказал, когда откроют московский ипподром
Московский ипподром будет открыт в следующем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.12.2025
москва, сергей собянин
Собянин рассказал, когда откроют московский ипподром
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Московский ипподром будет открыт в следующем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«
"Надеюсь, что в следующем году этот сложнейший проект будет завершен", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр"
и "Москва 24", упоминая московский ипподром.
Собянин отметил, что сейчас ведется реставрация исторического корпуса ипподрома.
"Помимо этого, все беговые дорожки реконструируются, первоклассное освещение, конюшни, манеж для проведения соревнований и так далее", - отметил Собянин.