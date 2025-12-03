В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошел круглый стол о российско-индийских отношениях на современном этапе.
https://ria.ru/20251203/indiya-2059603898.html
Круглый стол в преддверии визита президента России в Индию
Круглый стол в преддверии визита президента России в Индию - РИА Новости, 03.12.2025
Круглый стол в преддверии визита президента России в Индию
В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошел круглый стол о российско-индийских отношениях на современном этапе. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T19:17:00+03:00
2025-12-03T19:17:00+03:00
2025-12-03T19:17:00+03:00
риа новости аналитика
россия
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059600658_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a7fb08131ce1c5e21379512696cd324.jpg
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059600658_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ad2e54ac05075f19a83a0dd83688c8a7.jpg
Круглый стол в преддверии визита Президента РФ В.В. Путина в Индию
Круглый стол в преддверии визита Президента РФ В.В. Путина в Индию
2025-12-03T19:17
true
PT60M53S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, видео
РИА Новости Аналитика, Россия, Индия
Круглый стол в преддверии визита президента России в Индию
В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошел круглый стол о российско-индийских отношениях на современном этапе.
2025-12-03T19:17
true
PT60M53S