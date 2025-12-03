Рейтинг@Mail.ru
Круглый стол в преддверии визита президента России в Индию - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка супертега - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
РИА Новости Аналитика
 
19:17 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/indiya-2059603898.html
Круглый стол в преддверии визита президента России в Индию
Круглый стол в преддверии визита президента России в Индию - РИА Новости, 03.12.2025
Круглый стол в преддверии визита президента России в Индию
В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошел круглый стол о российско-индийских отношениях на современном этапе. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T19:17:00+03:00
2025-12-03T19:17:00+03:00
риа новости аналитика
россия
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059600658_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a7fb08131ce1c5e21379512696cd324.jpg
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Круглый стол в преддверии визита Президента РФ В.В. Путина в Индию
Круглый стол в преддверии визита Президента РФ В.В. Путина в Индию
2025-12-03T19:17
true
PT60M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059600658_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ad2e54ac05075f19a83a0dd83688c8a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, видео
РИА Новости Аналитика, Россия, Индия
Круглый стол в преддверии визита президента России в Индию
В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошел круглый стол о российско-индийских отношениях на современном этапе.
2025-12-03T19:17
true
PT60M53S

Круглый стол в преддверии визита президента России в Индию

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошел круглый стол о российско-индийских отношениях на современном этапе.
 
РИА Новости АналитикаРоссияИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала