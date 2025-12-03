Рейтинг@Mail.ru
На главной улице Дели вывесили флаги России и Индии перед визитом Путина - РИА Новости, 03.12.2025
14:47 03.12.2025 (обновлено: 14:59 03.12.2025)
На главной улице Дели вывесили флаги России и Индии перед визитом Путина
в мире, индия, россия, дели, владимир путин, нарендра моди
В мире, Индия, Россия, Дели, Владимир Путин, Нарендра Моди
© Sidhant Sibal/XФлаги России и Индии в Нью-Дели
© Sidhant Sibal/X
Флаги России и Индии в Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 дек - РИА Новости. Флаги России и Индии появились на главном проспекте Дели Картавья-патх, недалеко от Хайдарабадского дома, где традиционно проводятся государственные приемы, в преддверии государственного визита президента России Владимира Путина, передаёт корреспондент РИА Новости.
Также российский триколор развивается на фоне знаменитого монумента - Ворота Индии.
Российский лидер посетит Индию 4-5 декабря с государственным визитом по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. Ожидается, что лидеры обсудят актуальные международные и региональные темы.
Как сообщал МИД Индии, предстоящий визит предоставит руководству Индии и России возможность обсудить прогресс в двусторонних отношениях, сформулировать видение укрепления особо привилегированного стратегического партнерства и обменяться мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес
В миреИндияРоссияДелиВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
