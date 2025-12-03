https://ria.ru/20251203/indiya-2059516183.html
На главной улице Дели вывесили флаги России и Индии перед визитом Путина
На главной улице Дели вывесили флаги России и Индии перед визитом Путина - РИА Новости, 03.12.2025
На главной улице Дели вывесили флаги России и Индии перед визитом Путина
Флаги России и Индии появились на главном проспекте Дели Картавья-патх, недалеко от Хайдарабадского дома, где традиционно проводятся государственные приемы, в... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T14:47:00+03:00
2025-12-03T14:47:00+03:00
2025-12-03T14:59:00+03:00
в мире
индия
россия
дели
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059520745_0:112:879:606_1920x0_80_0_0_2d7ce6b4f3c428c24993a98c06208205.jpg
https://ria.ru/20251124/indiya-2057253073.html
индия
россия
дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059520745_0:0:930:697_1920x0_80_0_0_c261a89321d2f56df85aff2aa9107fd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, дели, владимир путин, нарендра моди
В мире, Индия, Россия, Дели, Владимир Путин, Нарендра Моди
На главной улице Дели вывесили флаги России и Индии перед визитом Путина
РИА Новости: в Дели вывесили флаги России и Индии в преддверии визита Путина