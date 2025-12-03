Власти США уволили почти сто иммиграционных судей за 2025 год, сообщают СМИ

В день инаугурации, 20 января, президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.