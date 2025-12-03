Власти США уволили почти сто иммиграционных судей за 2025 год, сообщают СМИ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти США уволили почти 100 судей по иммиграционным вопросам с начала 2025 года, сообщает телеканал CBS со ссылкой на свои источники в Американской ассоциации иммиграционных юристов (AILA).
"С января по всей стране были уволены 98 судей, включая 12 заместителей главных иммиграционных судей", - указывает телеканал.
Трамп предложил концепцию "обратной миграции" из США
1 декабря, 05:17
Отмечается, что почти такое же количество судей воспользовались возможностью досрочного увольнения, вышли на пенсию или ушли в отставку с начала работы администрации Трампа.
В частности, как указывает CBS, были уволены восемь иммиграционных судей, работавших в штаб-квартире иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в Нью-Йорке.
Согласно данным представителя AILA, на которые ссылается телеканал, в начале года в США было около 700 иммиграционных судей, а сейчас их менее 600.
В день инаугурации, 20 января, президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Иммиграция погубит Европу, заявил Трамп
25 июля, 23:25