ХАМАС передало останки, не связанные с заложниками, заявил Нетаньяху
Палестинское движение ХАМАС вернуло останки, не связанные с израильскими заложниками, сообщил в среду офис премьера Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 03.12.2025
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 дек - РИА Новости.
Палестинское движение ХАМАС вернуло останки, не связанные с израильскими заложниками, сообщил в среду офис
премьера Биньямина Нетаньяху.
"После завершения процедуры опознания в Национальном институте судебно-медицинской экспертизы установлено, что останки, доставленные вчера из сектора Газа, не принадлежат ни одному из двух погибших заложников. Информация передана их семьям", - говорится в заявлении для прессы.
Известно, что на сегодняшний день палестинская сторона удерживает тела двух последних заложников.
Соглашение о прекращении огня между Израилем
и палестинским движением ХАМАС
в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 26 заложников, которые были опознаны.