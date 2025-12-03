Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС передало останки, не связанные с заложниками, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 03.12.2025
11:33 03.12.2025
ХАМАС передало останки, не связанные с заложниками, заявил Нетаньяху
Палестинское движение ХАМАС вернуло останки, не связанные с израильскими заложниками, сообщил в среду офис премьера Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 03.12.2025
израиль
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС вернуло останки, не связанные с израильскими заложниками, сообщил в среду офис премьера Биньямина Нетаньяху.
"После завершения процедуры опознания в Национальном институте судебно-медицинской экспертизы установлено, что останки, доставленные вчера из сектора Газа, не принадлежат ни одному из двух погибших заложников. Информация передана их семьям", - говорится в заявлении для прессы.
Бойцы движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
ХАМАС назначило новых руководителей после гибели лидеров, сообщают СМИ
30 ноября, 17:41
Известно, что на сегодняшний день палестинская сторона удерживает тела двух последних заложников.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 26 заложников, которые были опознаны.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Израиль обвинил ХАМАС в задержке передачи тел заложников
25 ноября, 16:29
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
