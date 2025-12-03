ХАМАС передало останки, не связанные с заложниками, заявил Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС вернуло останки, не связанные с израильскими заложниками, сообщил в среду офис премьера Биньямина Нетаньяху. Палестинское движение ХАМАС вернуло останки, не связанные с израильскими заложниками, сообщил в средупремьера Биньямина Нетаньяху.

"После завершения процедуры опознания в Национальном институте судебно-медицинской экспертизы установлено, что останки, доставленные вчера из сектора Газа, не принадлежат ни одному из двух погибших заложников. Информация передана их семьям", - говорится в заявлении для прессы.

Известно, что на сегодняшний день палестинская сторона удерживает тела двух последних заложников.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.