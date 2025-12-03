Рейтинг@Mail.ru
Удары США по наркоторговцам нарушают международное право, заявил Гутерреш - РИА Новости, 03.12.2025
17:47 03.12.2025 (обновлено: 17:51 03.12.2025) дополняется ...
Удары США по наркоторговцам нарушают международное право, заявил Гутерреш
в мире, сша, оон
В мире, США, ООН
Удары США по наркоторговцам нарушают международное право, заявил Гутерреш

Гутерреш: удары США в Карибском заливе нарушают международное право

© POOL | Перейти в медиабанкАнтониу Гутерреш
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 3 дек - РИА Новости. Удары США по наркоторговцам в море в Латинской Америке не соответствуют международному праву, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Международное право не совместимо с этими видами ударов", - сказал он, выступая на конференции Reuters Next.
Гутерреш добавил, что не хочет военной конфронтации для разрешения ситуации. "Я призываю избегать на Карибах ситуаций конфронтации, у которых могут быть последствия гораздо драматичней, чем у нынешних ударов", - сказал он.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что "дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены", при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, заявил Трамп
2 декабря, 22:03
 
В миреСШАООН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
