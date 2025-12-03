https://ria.ru/20251203/guterresh-2059578652.html
Удары США по наркоторговцам нарушают международное право, заявил Гутерреш
Гутерреш: удары США в Карибском заливе нарушают международное право
ООН, 3 дек - РИА Новости. Удары США по наркоторговцам в море в Латинской Америке не соответствуют международному праву, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Международное право не совместимо с этими видами ударов", - сказал он, выступая на конференции Reuters Next.
добавил, что не хочет военной конфронтации для разрешения ситуации. "Я призываю избегать на Карибах ситуаций конфронтации, у которых могут быть последствия гораздо драматичней, чем у нынешних ударов", - сказал он.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что "дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены", при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.