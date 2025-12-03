Рейтинг@Mail.ru
Грузия потребовала извинений от ЕС - РИА Новости, 03.12.2025
22:20 03.12.2025 (обновлено: 23:26 03.12.2025)
Грузия потребовала извинений от ЕС
Грузия потребовала извинений от ЕС
Грузит требует извинений от Евросоюза из-за сообщений о применении на митингах химического оружия, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили, его слова... РИА Новости, 03.12.2025
в мире
грузия
брюссель
тбилиси
еврокомиссия
евросоюз
протесты в грузии — 2024
грузия
брюссель
тбилиси
в мире, грузия, брюссель, тбилиси, еврокомиссия, евросоюз, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Брюссель, Тбилиси, Еврокомиссия, Евросоюз, Протесты в Грузии — 2024
Грузия потребовала извинений от ЕС

Грузия потребовала извинений от ЕС за клевету о химическом оружии на митингах

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Грузит требует извинений от Евросоюза из-за сообщений о применении на митингах химического оружия, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили, его слова передает "Первый канал грузинского телевидения".
"В этом замешан Брюссель, а также представитель Еврокомиссии, который отличается своей особенно враждебной риторикой в ​​отношении Грузии и грузинского народа. <…> Прошло несколько дней, и было подтверждено, что заявления о камите (боевом отравляющем веществе времен Первой мировой войны — Прим. ред.) были ложью. Интересно, извинится ли пресс-секретарь Еврокомиссии (Анита Хиппер — Прим. ред.), европарламентарии и нанятые НПО, которые душат нашу страну?" — сказал он.
Алеко Элисашвили - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Грузии арестовали оппозиционера, пытавшегося поджечь здание суда
1 декабря, 14:54
Спикер грузинского парламента также назвал происходящее гибридной войной против Грузии.
Ранее сообщалось, что Би-би-си опубликовала материал, в котором утверждалось, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в прошлом году власти Грузии могли использовать химическое оружие времен Первой мировой войны. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" заявила, что подаст иски в международные суды против вещательной корпорации Би-би-си за данную статью.
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии позже заявила, что в стране начали расследование в связи со статьей, опубликованной вещательной корпорацией Би-би-си. По данным службы, материал СМИ содержит признаки преступления, которое в случае подтверждения направлено против жизни и здоровья граждан. С другой стороны, по данным СГБ, статья содержит признаки того преступления, которое грубо наносит ущерб национальным интересам и имиджу Грузии.
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Парламент Грузии одобрил запрет голосовать на выборах из-за границы
25 ноября, 18:02
 
