Грузия потребовала извинений от ЕС

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии позже заявила, что в стране начали расследование в связи со статьей, опубликованной вещательной корпорацией Би-би-си. По данным службы, материал СМИ содержит признаки преступления, которое в случае подтверждения направлено против жизни и здоровья граждан. С другой стороны, по данным СГБ, статья содержит признаки того преступления, которое грубо наносит ущерб национальным интересам и имиджу Грузии.