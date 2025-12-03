МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Грузит требует извинений от Евросоюза из-за сообщений о применении на митингах химического оружия, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили, его слова передает "Первый канал грузинского телевидения".
"В этом замешан Брюссель, а также представитель Еврокомиссии, который отличается своей особенно враждебной риторикой в отношении Грузии и грузинского народа. <…> Прошло несколько дней, и было подтверждено, что заявления о камите (боевом отравляющем веществе времен Первой мировой войны — Прим. ред.) были ложью. Интересно, извинится ли пресс-секретарь Еврокомиссии (Анита Хиппер — Прим. ред.), европарламентарии и нанятые НПО, которые душат нашу страну?" — сказал он.
Спикер грузинского парламента также назвал происходящее гибридной войной против Грузии.
Ранее сообщалось, что Би-би-си опубликовала материал, в котором утверждалось, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в прошлом году власти Грузии могли использовать химическое оружие времен Первой мировой войны. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" заявила, что подаст иски в международные суды против вещательной корпорации Би-би-си за данную статью.
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии позже заявила, что в стране начали расследование в связи со статьей, опубликованной вещательной корпорацией Би-би-си. По данным службы, материал СМИ содержит признаки преступления, которое в случае подтверждения направлено против жизни и здоровья граждан. С другой стороны, по данным СГБ, статья содержит признаки того преступления, которое грубо наносит ущерб национальным интересам и имиджу Грузии.