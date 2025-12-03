Рейтинг@Mail.ru
МИД оценил требование Грузии к России отказаться от признания Абхазии
01:49 03.12.2025 (обновлено: 12:02 03.12.2025)
МИД оценил требование Грузии к России отказаться от признания Абхазии
МИД оценил требование Грузии к России отказаться от признания Абхазии
в мире
россия
грузия
абхазия
россия
грузия
абхазия
в мире, россия, грузия, абхазия
В мире, Россия, Грузия, Абхазия
МИД оценил требование Грузии к России отказаться от признания Абхазии

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Требование Грузии к России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии для восстановления дипотношений ущербно и нереалистично, заявили в МИД.
"Тбилиси придерживается занятой еще режимом Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии. Это ущербное для самой Грузии и нереалистичное требование. Москвой подчеркивалось, что решения о признании государственности республик необратимы", — сообщили в дипведомстве газете "Известия".
