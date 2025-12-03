В Грозном рассказали о самой пожилой россиянке

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Самой пожилой россиянке 120 лет, она родилась в 1905 году, живет в столице Чеченской Республики, рассказали РИА Новости в пресс-службе Соцфонда России.

"Женщина 1905 года рождения. Проживает в Грозном, Байсангуровский район", - рассказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, кто на данный момент является самой возрастной жительницей РФ.

Согласно исследованию РИА Новости, регионы Северного Кавказа уже девятый раз подряд стали лидерами рейтинга регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни. Как ранее отмечал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в Северо-Кавказском федеральном округе в 2024 году увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, чему, конечно, способствует приверженность ЗОЖ.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 1 декабря сообщил о кончине 114-летней Клавдии Гадючкиной, назвав ее старейшей жительницей России. По словам губернатора, ее судьба стала отражением целой эпохи: Гадючкина была свидетельницей и участницей революции, двух мировых войн, трудовых свершений страны.

По данным губернатора, сама Клавдия Михайловна была убеждена, что родилась 24 ноября 1909 года, и уже отметила 116-летие. Но в этом году данные уточнили, в метрических книгах записана фактическая дата ее рождения – 5 декабря 1910 года по новому стилю.