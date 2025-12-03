Рейтинг@Mail.ru
В Грозном рассказали о самой пожилой россиянке - РИА Новости, 03.12.2025
11:23 03.12.2025 (обновлено: 18:47 03.12.2025)
В Грозном рассказали о самой пожилой россиянке
В Грозном рассказали о самой пожилой россиянке - РИА Новости, 03.12.2025
В Грозном рассказали о самой пожилой россиянке
Самой пожилой россиянке 120 лет, она родилась в 1905 году, живет в столице Чеченской Республики, рассказали РИА Новости в пресс-службе Соцфонда России. РИА Новости, 03.12.2025
россия, грозный, кавказ, михаил евраев
Россия, Грозный, Кавказ, Михаил Евраев
В Грозном рассказали о самой пожилой россиянке

Самой пожилой россиянке 120 лет

© Фото : Социальный фонд по Чеченской РеспубликеЯха Хащагова
Яха Хащагова
© Фото : Социальный фонд по Чеченской Республике
Яха Хащагова
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Самой пожилой россиянке 120 лет, она родилась в 1905 году, живет в столице Чеченской Республики, рассказали РИА Новости в пресс-службе Соцфонда России.
"Женщина 1905 года рождения. Проживает в Грозном, Байсангуровский район", - рассказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, кто на данный момент является самой возрастной жительницей РФ.
Федор Григорьевич Углов - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Важные правила от хирурга-долгожителя, который оперировал даже в 100 лет
4 сентября, 17:46
Согласно исследованию РИА Новости, регионы Северного Кавказа уже девятый раз подряд стали лидерами рейтинга регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни. Как ранее отмечал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в Северо-Кавказском федеральном округе в 2024 году увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, чему, конечно, способствует приверженность ЗОЖ.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 1 декабря сообщил о кончине 114-летней Клавдии Гадючкиной, назвав ее старейшей жительницей России. По словам губернатора, ее судьба стала отражением целой эпохи: Гадючкина была свидетельницей и участницей революции, двух мировых войн, трудовых свершений страны.
По данным губернатора, сама Клавдия Михайловна была убеждена, что родилась 24 ноября 1909 года, и уже отметила 116-летие. Но в этом году данные уточнили, в метрических книгах записана фактическая дата ее рождения – 5 декабря 1910 года по новому стилю.
Клавдия Михайловна не дожила до 115-летнего юбилея несколько дней, отметил Евраев. По его словам, Гадючкина официально вошла в пятерку старейших людей планеты.
Пожилая женщина обнаружена живой в гробу в Таиланде - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Пожилая женщина ожила за несколько минут до кремации, пишут СМИ
24 ноября, 18:15
 
РоссияГрозныйКавказМихаил Евраев
 
 
