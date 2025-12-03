Программа господдержки для ветеранов СВО запущена в Верхневолжье

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новая программа государственной поддержки для ветеранов специальной военной операции, которые развивают свой бизнес, начала действовать в Верхневолжье, Фонд содействия предпринимательству начал предоставлять этой категории граждан льготные займы, сообщает пресс-служба регправительства.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев назвал приоритетом неукоснительное исполнение социальных обязательств, поддержку участников и ветеранов специальной военной операции. На встрече с депутатами Законодательного Собрания Тверской области он сообщил о планах по расширению мер поддержки участников СВО и их родных.

Новое направление для ветеранов спецоперации предусматривает помощь на этапе открытия или развития бизнеса. По программе "СВОй Старт" предприниматели могут получить заем в размере от 200 тысяч рублей до 1 миллиона рублей под 3% годовых на срок до 36 месяцев.

Получателями господдержки по программе "СВОй Старт" могут стать субъекты МСП, созданные участниками специальной военной операции, завершившими прохождение военной службы по мобилизации или по контракту, срок деятельности которых не превысил двух лет.

Заемные средства можно потратить на финансирование инвестиций и неинвестиционные цели: аренду помещения, расчеты с контрагентами и прочие операционные расходы.

Заявки на получение займа принимаются через Цифровую платформу МСП, а также в любом отделении МФЦ Тверской области.

За более подробной информацией можно обращаться в Центр "Мой бизнес" Тверской области, работающий по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

В пресс-службе регправительства напомнили, что для ветеранов и участников СВО в Тверской области недавно была введена еще одна новая мера поддержки – гранты в размере 3 миллионов рублей на развитие собственного дела в АПК. Эти средства могут быть направлены на закупку оборудования для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, приобретение техники, животных, саженцев, на строительство и модернизацию строений.

В Тверской области поддержка участникам, ветеранам СВО и их семьям оказывается по многим направлениям. Это содействие в газификации домовладений, предоставление земельных участков, диспансеризация, помощь в обучении вождению и так далее.