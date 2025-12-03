Рейтинг@Mail.ru
Программа господдержки для ветеранов СВО запущена в Верхневолжье
Тверская область
 
14:46 03.12.2025
Программа господдержки для ветеранов СВО запущена в Верхневолжье
Программа господдержки для ветеранов СВО запущена в Верхневолжье
Новая программа государственной поддержки для ветеранов специальной военной операции, которые развивают свой бизнес, начала действовать в Верхневолжье, Фонд... РИА Новости, 03.12.2025
твой бизнес – новости
Тверская область, Твой бизнес – новости
Программа господдержки для ветеранов СВО запущена в Верхневолжье

Программу господдержки для ветеранов СВО-субъектов МСП запустили в Верхневолжье

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новая программа государственной поддержки для ветеранов специальной военной операции, которые развивают свой бизнес, начала действовать в Верхневолжье, Фонд содействия предпринимательству начал предоставлять этой категории граждан льготные займы, сообщает пресс-служба регправительства.
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев назвал приоритетом неукоснительное исполнение социальных обязательств, поддержку участников и ветеранов специальной военной операции. На встрече с депутатами Законодательного Собрания Тверской области он сообщил о планах по расширению мер поддержки участников СВО и их родных.
Новое направление для ветеранов спецоперации предусматривает помощь на этапе открытия или развития бизнеса. По программе "СВОй Старт" предприниматели могут получить заем в размере от 200 тысяч рублей до 1 миллиона рублей под 3% годовых на срок до 36 месяцев.
Получателями господдержки по программе "СВОй Старт" могут стать субъекты МСП, созданные участниками специальной военной операции, завершившими прохождение военной службы по мобилизации или по контракту, срок деятельности которых не превысил двух лет.
Заемные средства можно потратить на финансирование инвестиций и неинвестиционные цели: аренду помещения, расчеты с контрагентами и прочие операционные расходы.
Заявки на получение займа принимаются через Цифровую платформу МСП, а также в любом отделении МФЦ Тверской области.
За более подробной информацией можно обращаться в Центр "Мой бизнес" Тверской области, работающий по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
В пресс-службе регправительства напомнили, что для ветеранов и участников СВО в Тверской области недавно была введена еще одна новая мера поддержки – гранты в размере 3 миллионов рублей на развитие собственного дела в АПК. Эти средства могут быть направлены на закупку оборудования для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, приобретение техники, животных, саженцев, на строительство и модернизацию строений.
В Тверской области поддержка участникам, ветеранам СВО и их семьям оказывается по многим направлениям. Это содействие в газификации домовладений, предоставление земельных участков, диспансеризация, помощь в обучении вождению и так далее.
Созданы условия для развития профессионального потенциала защитников Отечества. В Тверской области реализуется региональная программа "Герои Верхневолжья". Она направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, в государственных компаниях областного уровня.
