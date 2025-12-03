Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили решение Роскомнадзора о блокировке Roblox
21:00 03.12.2025 (обновлено: 21:01 03.12.2025)
В Госдуме оценили решение Роскомнадзора о блокировке Roblox
В Госдуме оценили решение Роскомнадзора о блокировке Roblox
технологии, россия, сергей боярский, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, происшествия
Технологии, Россия, Сергей Боярский, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Происшествия
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Решение Роскомнадзора о блокировке игровой площадки Roblox абсолютно верное и своевременное, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Игровую площадку Roblox заблокировали в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*, заявили в Роскомнадзоре.
"Вишенкой на торте было появление внутри этого игрового пространства и в этих пресловутых, бесконтрольных чатах экстремистов и террористов, которые занимались там насаждением своей радикальной идеологии... Роскомнадзором было принято сегодня абсолютно верное и своевременное решение о блокировке Roblox", - сказал он на видео, которое опубликовал в своем канале в Max.
При это депутат отметил, что сама игра никакой угрозы не представляла. Но, по словам парламентария, в игровых чатах участились мошеннические действия. В том числе мошенники просили детей фотографировать банковские карты родителей и в итоге похищали их денежные средства.
В конце ноября Роскомнадзор заявил, что неоднократно направлял администрации Roblox уведомления с требованием удалить запрещенные материалы, негативно влияющие на духовно-нравственное развитие детей. Тогда же там уточнили, что мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить полную безопасность появляющихся на платформе материалов.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
ТехнологииРоссияСергей БоярскийФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФПроисшествия
 
 
