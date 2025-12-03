В Госдуме оценили решение Роскомнадзора о блокировке Roblox

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Решение Роскомнадзора о блокировке игровой площадки Roblox абсолютно верное и своевременное, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Игровую площадку Roblox заблокировали в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*, заявили в Роскомнадзоре

"Вишенкой на торте было появление внутри этого игрового пространства и в этих пресловутых, бесконтрольных чатах экстремистов и террористов, которые занимались там насаждением своей радикальной идеологии... Роскомнадзором было принято сегодня абсолютно верное и своевременное решение о блокировке Roblox", - сказал он на видео, которое опубликовал в своем канале в Max

При это депутат отметил, что сама игра никакой угрозы не представляла. Но, по словам парламентария, в игровых чатах участились мошеннические действия. В том числе мошенники просили детей фотографировать банковские карты родителей и в итоге похищали их денежные средства.