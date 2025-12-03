https://ria.ru/20251203/gosduma-2059534328.html
Депутаты ГД почтили минутой молчания память защитников Отечества
Депутаты ГД почтили минутой молчания память защитников Отечества - РИА Новости, 03.12.2025
Депутаты ГД почтили минутой молчания память защитников Отечества
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, чьи имена остаются неизвестными, сообщается РИА Новости, 03.12.2025
Депутаты ГД почтили минутой молчания память защитников Отечества
Володин и депутаты ГД почтили минутой молчания память защитников Отечества
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, чьи имена остаются неизвестными, сообщается на сайте палаты парламента.
В России
День неизвестного солдата отмечается 3 декабря. День неизвестного солдата – памятная дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. Она была введена, чтобы увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.
"Депутаты ГД
поддержали предложение Вячеслава Володина
и почтили память всех неизвестных солдат минутой молчания", - сказано на сайте Госдумы.
В публикации сообщается, что Володин отметил множество фактов сноса памятников подвигу солдат и офицеров - красноармейцев в европейских странах: за последние 30 лет — более чем 3,5 тысяч случаев, и такое, по его словам, прощать нельзя.
"Война прошла через каждую семью, 27 миллионов человек погибло. Вы видите, насколько в европейских странах, которые освободили наши советские солдаты, по‑разному относятся к их памяти, пытаются переписать историю", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте.
Как подчеркнул он, на сегодняшний день более двух миллионов советских солдат продолжают числиться пропавшими без вести, многие из них погребены в том числе на территории других государств, и места этих захоронений также остаются неизвестными.
"Но подвиг, который они совершили, бессмертен. Мы должны защитить память о героях, сделать все, чтобы наконец‑то европейские государства, их граждане осознали, что они поступают кощунственно, несправедливо", - добавил председатель Госдумы.