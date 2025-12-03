Рейтинг@Mail.ru
03.12.2025

Депутаты ГД почтили минутой молчания память защитников Отечества
15:25 03.12.2025
Депутаты ГД почтили минутой молчания память защитников Отечества
Депутаты ГД почтили минутой молчания память защитников Отечества - РИА Новости, 03.12.2025
Депутаты ГД почтили минутой молчания память защитников Отечества
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, чьи имена остаются неизвестными, сообщается РИА Новости, 03.12.2025
2025
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Депутаты ГД почтили минутой молчания память защитников Отечества

Володин и депутаты ГД почтили минутой молчания память защитников Отечества

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, чьи имена остаются неизвестными, сообщается на сайте палаты парламента.
В России День неизвестного солдата отмечается 3 декабря. День неизвестного солдата – памятная дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. Она была введена, чтобы увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.
"Депутаты ГД поддержали предложение Вячеслава Володина и почтили память всех неизвестных солдат минутой молчания", - сказано на сайте Госдумы.
В публикации сообщается, что Володин отметил множество фактов сноса памятников подвигу солдат и офицеров - красноармейцев в европейских странах: за последние 30 лет — более чем 3,5 тысяч случаев, и такое, по его словам, прощать нельзя.
"Война прошла через каждую семью, 27 миллионов человек погибло. Вы видите, насколько в европейских странах, которые освободили наши советские солдаты, по‑разному относятся к их памяти, пытаются переписать историю", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте.
Как подчеркнул он, на сегодняшний день более двух миллионов советских солдат продолжают числиться пропавшими без вести, многие из них погребены в том числе на территории других государств, и места этих захоронений также остаются неизвестными.
"Но подвиг, который они совершили, бессмертен. Мы должны защитить память о героях, сделать все, чтобы наконец‑то европейские государства, их граждане осознали, что они поступают кощунственно, несправедливо", - добавил председатель Госдумы.
