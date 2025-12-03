Госдума приняла проект об учете срока службы добровольцами в пенсии

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект об учете времени службы в добровольческих формированиях участников СВО при установлении пенсионных выплат за выслугу лет.
Законопроектом предлагается засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом "Об обороне", при назначении пенсий за выслугу лет.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что решение вопросов социальной поддержки бойцов и их семей, донастройка системы норм в этом направлении является приоритетом для депутатов. По его словам, в ходе специальной военной операции добровольцы, рискуя жизнью, плечом к плечу с военнослужащими подразделений ВС РФ обеспечивают безопасность страны и ее граждан в борьбе с киевскими неонацистами.
Володин подчеркивал, что те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения, поэтому справедливо зачесть в выслугу лет участников СВО срок пребывания в добровольческих формированиях.