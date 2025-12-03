Рейтинг@Mail.ru
Госдума отклонила законопроект об увеличении отчислений букмекеров
14:25 03.12.2025
Госдума отклонила законопроект об увеличении отчислений букмекеров
Госдума отклонила законопроект об увеличении отчислений букмекеров - РИА Новости, 03.12.2025
Госдума отклонила законопроект об увеличении отчислений букмекеров
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об увеличении размера целевых отчислений букмекеров на поддержку российского спорта. РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об увеличении размера целевых отчислений букмекеров на поддержку российского спорта.
Документ внесен группой депутатов из фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП). Он увеличивает с 2% до 3% от выручки ежеквартальный размер целевых отчислений организатора азартных игр в букмекерской конторе на развитие спорта, а минимальный объем таких отчислений - с 30 миллионов до 40 миллионов рублей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон о повышенных налогах для букмекеров и тотализаторов
28 ноября, 17:37
Однако против принятия выступил комитет Госдумы по экономической политике. Он полагает, что предлагаемое резкое увеличение размера отчислений до 3% может негативно повлиять на инвестиционную активность участников букмекерского рынка, а также стимулировать развитие "серого" рынка азартных услуг.
Комитет также обратил внимание, что положения законопроекта не соответствуют поручению президента РФ о поэтапном увеличении размера соответствующих целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых букмекерскими конторами, с 1 января 2026 года с 2% до 2,25%, а с 1 января 2028 года – до 2,5% от выручки.
Госдума 17 июня текущего года приняла закон, который, в том числе, во исполнение поручения президента предусматривает такое поэтапное увеличение. При этом минимальный объем целевых отчислений каждого организатора азартных игр в букмекерских конторах сохраняется на уровне 30 миллионов рублей в квартал.
Правительство РФ по аналогичным причинам также не поддержало законопроект.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Госдума приняла закон, повышающий налоговую нагрузку на букмекеров
20 ноября, 14:54
 
