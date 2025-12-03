Володин назвал число законов, направленных на поддержку участников СВО

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Госдума приняла уже 148 законов, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что в прошлом году более 15 тысяч детей участников СВО поступили в колледжи и техникумы на льготных основаниях, а в текущем - 28 700.