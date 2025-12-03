Володин назвал число законов, направленных на поддержку участников СВО

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Госдума приняла уже 148 законов, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в среду приняла закон о праве участников СВО на получение бесплатного повторного среднего профессионального образования (СПО) по другой профессии или направлению подготовки.
"Поздравляю с принятием 148-го закона в части решения вопросов участников специальной военной операции, их семей, обеспечения деятельности, но и, конечно, хочется подчеркнуть, что этот закон направлен на расширение возможностей, когда наши ребята, возвращаясь со специальной военной операции, смогут получить на безвозмездной основе дополнительное образование в колледже, техникуме. И это крайне важно", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что в прошлом году более 15 тысяч детей участников СВО поступили в колледжи и техникумы на льготных основаниях, а в текущем - 28 700.