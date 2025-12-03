ГД приняла закон о праве бойцов СВО на повторное обучение в колледжах

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается дать участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование (СПО) по другой профессии или направлению подготовки.

Закон направлен на создание дополнительных мер поддержки для граждан, проходивших военную службу в Вооружённых силах России , войсках нацгвардии и других воинских формированиях при условии их участия в специальной военной операции, в том числе при отражении вооруженного вторжения на территорию России, в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

Авторы в пояснительной записке отмечают, что среди участников СВО много специалистов рабочих профессий, которые после возвращения нуждаются в переквалификации и поиске новой сферы занятости.

В соответствии с действующим законом "Об образовании в Российской Федерации", гражданин может бесплатно получить среднее профессиональное образование только один раз. Законом предлагается дать участникам СВО право на то, чтобы они могли пройти обучение повторно на безвозмездной основе.