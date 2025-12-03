Рейтинг@Mail.ru
Вице-спикер ГД предложил ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров - РИА Новости, 03.12.2025
02:47 03.12.2025 (обновлено: 09:49 03.12.2025)
Вице-спикер ГД предложил ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров
Вице-спикер ГД предложил ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров - РИА Новости, 03.12.2025
Вице-спикер ГД предложил ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести "Новогодний капитал" — ежегодную предновогоднюю выплату в размере пять тысяч рублей для всех... РИА Новости, 03.12.2025
Вице-спикер ГД предложил ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров

Вице-спикер Чернышов предложил ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров

© РИА Новости / Мария Девахина
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести "Новогодний капитал" — ежегодную предновогоднюю выплату в размере пять тысяч рублей для всех категорий пенсионеров.
Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях усиления социальной защиты и повышения качества жизни пенсионеров, а также укрепления семейных ценностей, прошу вас рассмотреть возможность инициации и проработки вопроса о введении специальной ежегодной выплаты – "Новогоднего капитала" для всех категорий пенсионеров, получателей страховых и социальных пенсий по старости, в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей", — сказано в документе.
Согласно предложению, данную единовременную выплату в указанном размере, не подлежащую налогообложению, должны получать все граждане России, которым платят пенсию по старости, не позднее чем за две недели до 31 декабря года.
"Это позволит пенсионерам заблаговременно и комфортно спланировать свои праздничные расходы. Внедрение этой меры поддержки станет значимым шагом, продемонстрирует государственную заботу о старшем поколении и окажет положительное влияние на потребительскую активность в предпраздничный период", — считает вице-спикер Госдумы.
Общество Россия Госдума РФ
 
 
