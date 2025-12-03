В ГД предложили разрешить привязывать аккаунты каршерингов к ЕСИА

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили разрешить привязывать аккаунты каршерингов к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и сервису "Цифровой профиль".

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы также стали депутаты Антон Ткачев и Владимир Плякин.

"Предлагаем предоставить операторам каршеринга возможность использовать ЕСИА и "Цифровой профиль" для упрощенной регистрации и верификации пользователей", - сказано в документе.

Парламентарии подчеркивают, что во многих регионах России пользователи каршеринга по-прежнему вынуждены вручную заполнять анкеты, фотографировать паспорт и водительское удостоверение, делать селфи и ожидать проверки документов, которая может занимать от нескольких часов до суток.

Депутаты отмечают, что более успешный подход уже реализуется в Москве , где действует система единого городского идентификатора Mos ID, через которую с 1 сентября 2025 года осуществляется верификация пользователей каршеринга. По мнению парламентариев, этот опыт доказал свою эффективность, однако он остается локальным решением, недоступным для федеральных операторов в других регионах.